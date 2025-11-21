Mercadona lanza desde el lunes los encargos de sus platos navideños: así podrás reservar tu menú

"¡Estas Navidades volvemos a cocinar por ti!". Así lo ha afirmado Mercadona este viernes en un comunicado, y es que su sección 'Listo para Comer' se prepara para esta época navideña con una selección de platos para garantizar a sus clientes el sabor más tradicional y casero "sin estar pendiente de la cocina". A partir del próximo lunes 24 de noviembre y hasta días previos a Nochebuena (20 de diciembre) y Nochevieja (27 de diciembre) se podrán realizar los encargos en cualquier tienda que disponga de esta sección.

La compañía presidida por Juan Roig ofrecerá este año su tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y dos variedades de rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco).

Canapés Mercadona Mercadona

A ello se sumará, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado. Esta se podrá adquirir por un precio de 15 euros.

Ensaladilla de marisco Mercadona Mercadona

Completan el surtido navideño los platos calientes, compuesto por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado (15 euros); la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas (15 euros); la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas (27 euros); y un cuarto de cochinillo asado también con patatas panaderas y cebollitas confitadas (50 euros para dos personas).

Carrillada guisada Mercadona Mercadona

Asimismo, los clientes gallegos podrán disfrutar de bacalao con grelos y patatas para dos personas por 33 euros. En varias tiendas de las provincias de Valencia, Castellón, Teruel, Cuenca, Islas Baleares y Alicante habrá mini tortillas de patatas de los siguientes sabores: cebolla caramelizada, sobrasada con miel y queso de cabra; con lascas de grana padano y cecina; y con boletus, trufa y carrillada. El lomo asado con Pedro Ximénez estará disponible en varias tiendas de las provincias de Jaén, Almería y Granada y costará 30 euros para cuatro personas.