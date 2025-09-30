Mercadona, ¿el supermercado favorito de los españoles? El análisis que lo confirma

La nevera no se llena sola: al menos una vez al mes todos tenemos que hacer la compra, porque comer no es una opción, sino una necesidad. A la hora de elegir dónde hacerlo, la mayoría de los españoles se decanta por un supermercado u otro según factores como el ahorro, la cercanía del establecimiento o la posibilidad de encontrar sus productos favoritos.

Mercadona continúa afianzando su liderazgo. La cadena española fundada por Juan Roig se posiciona como líder del sector de supermercados en España, puesto que acumula un 39% de los votos, frente al 34,6% del año pasado, tal y como desprende el informe "Top Marcas en España 2025-2026" elaborado por Accumin Intelligence. No obstante, pese a ser la marca favorita de los españoles y mantener un dominio casi intacto en el mapa nacional -a excepción de Navarra, donde reina Eroski-, Mercadona no lidera en número de supermercados en ninguna región.

Top marcas de supermercados Accumin Intelligence

En el segundo puesto, Lidl consolida su posición con el 20% de los votos. La cadena alemana mantiene su ritmo de crecimiento gracias a su fuerte apuesta por el surtido fresco, el desarrollo de secciones especializadas como la panadería, y su eficaz posicionamiento como alternativa de bajo precio con productos de calidad.

Cerrando el podio, encontramos un año más a Carrefour, que obtiene el 13% de los votos. La estrategia de la cadena francesa se centra en la omnicanalidad, potenciando su canal online, mejorando el programa de fidelización, y fortaleciendo sus modelos de hipermercados y supermercados urbanos con un énfasis claro en la sostenibilidad.

Es notable que, a pesar del significativo avance de Mercadona, sus principales competidores directos, Lidl y Carrefour, mantienen estable su cuota de apoyo respecto al año anterior. Esto sugiere que el crecimiento de la enseña valenciana se debe, en gran medida, a la captación de votos de cadenas con menor reconocimiento nacional, lo que le permite reforzar su liderazgo sin que sus rivales directos cedan terreno de forma considerable.

Las mejores marcas de supermercados en función del número de establecimientos

Un año más, Dia es la cadena líder a nivel nacional por número de tiendas, ya que aglutina el 13,37% del total, aunque pierde presencia en Cataluña y Asturias.

Top marcas de supermercados en función del número de establecimientos Accumin Intelligence

Mercadona ve los frutos de su plan de expansión y sube a segunda posición, relegando a Coviran al tercer puesto del podio. La cadena valenciana cuenta con el 7,28% del total de establecimientos. Por su parte, Coviran cierra el top-3 con un 7,17% de tiendas y mantiene una buena posición en el ranking. No obstante, se "enfrenta a la presión de cadenas como Lidl, Consum o Aldi, que han demostrado fuerte crecimiento en superficie comercial en 2025", señalan.