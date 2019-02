Mercedes y BMW invertirán 1.000 millones de euros en servicios de movilidad conjuntos

Los fabricantes automovilísticos alemanes BMW y Daimler van a invertir más de 1.000 millones de euros en servicios de movilidad conjuntos y prevén crear más de 1.000 empleos en todo el mundo.

Ambas compañías presentaron hoy en Berlín los planes de su empresa de movilidad global para lo que han creado cinco sociedades de riesgo compartido de diversos servicios como el coche compartido o el aparcamiento.

BMW y Daimler dijeron que unos 60 millones de clientes utilizan estos servicios en todo el mundo. Estas sociedades de riesgo compartido son Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now y Share Now.

"Hemos construido una fuerte base de clientes con nuestras ofertas de movilidad. Ahora damos el siguiente paso estratégico. Agrupamos las fuerzas y el conocimiento de 14 marcas de éxito e invertimos más de 1.000 millones de euros en un nuevo jugador en un mercado de la movilidad urbana, que crece rápidamente", dijo el presidente saliente de Daimler, Dieter Zetsche, que también dirige la marca Mercedes-Benz Cars.

El presidente de BMW, Harald Krüger, destacó que los cinco servicios se fusionan en una oferta de movilidad con flotas de vehículos eléctricos y de conducción autónoma. "Esta oferta será una pieza fundamental de nuestra estrategia como suministrador de movilidad. La cooperación es para nosotros el inicio óptimo para elevar al máximo las oportunidades en un mercado de crecimiento y compartir inversiones al mismo tiempo", añadió Krüger.