El caos que se preveía ante la implantación del nuevo sistema de facturación VeriFactu ha provocado que el Ministerio de Hacienda haya decidido retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas "para facilitar la adaptación de pymes y autónomos", ante la falta de conocimiento de su implantación para más de la mitad de afectados, según las últimas encuestas. Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado una ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de las empresas en materia fiscal, como había exigido Junts en sus compromisos pactados con el Gobierno, un guiño más a formación del huido Carles Puigdemont.

La confirmación ha llegado en boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que la ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de las empresas en materia fiscal se hará a través de un real decreto ley, para cumplir con dos objetivos: otorgar más margen de adaptación a empresas y autónomos y cumplir con los compromisos pendientes con Junts.

Las asociaciones del colectivo también habían pedido medidas correctoras, principalmente ATA, cuyo presidente, Lorenzo Amor, se ha mostrado muy satisfecho con el anuncio: "Bienvenido sea. ATA lleva luchando esto desde hace mucho tiempo y el pasado 31 de octubre solicitamos oficialmente esta prórroga el 31 de octubre, muy necesaria para los autónomos. Y agradecemos a Junts que haya hecho bandera de esta demanda".

Fuentes ministeriales han precisado que esta ampliación "será de 12 meses" a partir del 1 de enero de 2026, lo que implica que Verifactu no será obligatorio para profesionales y pymes hasta el 1 de enero de 2027, si tributan en el impuesto de Sociedades, hasta el 1 de julio, para los autónomos personas físicas y el resto de pymes.

Verifactu iba a aunar los sistemas informáticos de facturación de todas las empresas y trabajadores por cuenta propia mediante un registro inmodificable y con identificación directa en la Agencia Tributaria.