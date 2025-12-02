Miguel Ángel Mejías, abogado: "Hay multas de tráfico que no tienes que pagar por este motivo"

La Dirección General de Tráfico cerró el año con un incremento en la actividad sancionadora, según los datos oficiales de 2024. En total, se tramitaron 5.413.507 denuncias en las vías bajo su competencia, lo que supone un aumento del 5,14% respecto al ejercicio anterior. De ellas, dos de cada tres estuvieron vinculadas a excesos de velocidad, con 3.440.530 denuncias por este motivo, un 4,1% más que en 2023, lo que confirma que la vigilancia sobre esta infracción sigue siendo prioritaria. Estas cifras, además, reflejan una tendencia ascendente que preocupa a los especialistas en movilidad.

La seguridad vial mantiene un peso central en la política pública, debido al impacto directo que los siniestros tienen sobre la ciudadanía. Durante 2024, se registraron 1.785 víctimas mortales en 101.996 siniestros de tráfico en toda España, una cifra que evidencia la persistencia de un problema que requiere medidas firmes y continuadas. La DGT insiste en que el respeto a las normas y el cumplimiento de los límites de velocidad son esenciales para reducir la gravedad de los incidentes, especialmente en los tramos más conflictivos. Los expertos, por su parte, apuntan a la educación vial como un pilar imprescindible para revertir esta realidad.

A pesar del volumen de sanciones, las autoridades recuerdan que el propósito de estas medidas es preventivo, y no recaudatorio, puesto que su objetivo final es disminuir la siniestralidad y promover una conducción responsable. No obstante, continúa abierto el debate entre los conductores, que a menudo muestran dudas sobre la correcta gestión de las notificaciones y los plazos, lo que alimenta la confusión en torno a los procedimientos administrativos. Esta situación, recurrente cada año, motiva numerosas consultas en asociaciones y despachos especializados. Al final, también aparece la duda sobre el pago de las multas y sobre cómo en algunas ocasiones estas sanciones económicas no se deben abonar.

¿Cuándo no debes pagar una multa de tráfico?

Miguel Ángel Mejías, abogado especializado en la asesoría jurídica que se ha dado a conocer en redes sociales por sus vídeos de carácter divulgativo, explica en una de sus últimas publicaciones los casos anómalos en los que no debes abonar el importe de una sanción económico. "Sabías que hay multas de tráfico que no tienes que pagar. Os cuento en menos de un minuto como la Administración intenta estafar a la gente", comienza explicando el profesional del derecho. Cabe destacar que, según sus palabras, se trata de un caso real del cual fue víctima uno de sus clientes, atendido en su bufete particular.

"A nuestro cliente le detuvieron por conducir a velocidad excesiva y, en el juicio, llegamos a un acuerdo con fiscalía para que la condena fuese menor", agrega en relación a su experiencia profesional. De esta manera, en principio el problema había quedado resuelto, la Justicia había dictaminado una resolución acorde a la situación ocasionada, sin embargo, la cosa no quedó ahí. "Pues, aún sabiendo esto, la Administración le ha enviado a nuestro cliente una multa de 600 euros para que la pague", informa. En este momento exacto, la confusión fue máxima con el implicado debido a que, en teoría, ya había pagado su deuda por los hechos cometidos.

El principio de ley que protege al infractor

Tal y como asegura Mejías, la ley protege a los ciudadanos de no tener que afrontar dos veces la misma situación jurídica en estos casos y, por ende, queda totalmente prohibida esta práctica por parte del ente público. "Existe en la ley y en la constitución, un principio que se llama non bis in idem, por el cual no te pueden condenar dos veces por el mismo hecho", añade. Por lo que, de ahora en adelante, debes tener en cuenta este supuesto. "Es decir, que si te condenan, como el caso de nuestro cliente, por conducir rápido por un delito, no te pueden poner, además, una multa en vía administrativa, al igual que tampoco podrían multarte por saltarte el mismo radar, en el mismo sitio y a la misma hora", concluye.