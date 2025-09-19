Los millennials españoles lideran la inversión en Europa

Los millennials españoles (29–44 años) se han convertido en la generación que más invierte en Europa. Según la tercera edición del Financial Wellness Index, elaborado por Advantere School of Management para el banco online N26, más de un 35% de los inversores en España pertenece a esta franja de edad, superados únicamente por la Generación X (41,3%). Muy por detrás quedan los baby boomers (14%) y la Generación Z (3%).

El estudio sitúa a España a la cabeza de Europa en este terreno: el 35,5% de los millennials españoles invierten frente al 30% en Alemania, el 17,6% en Italia y el 17,5% en Francia.

Inversión y situación económica

La mitad de los encuestados (50,2%) asegura que su situación financiera les permite invertir, mientras que el resto duda de tener esa capacidad. Entre quienes lo hacen, un 42,7% destina hasta un 6% de sus ingresos anuales, un 22,4% entre un 6% y un 12%, y un 22,2% más del 12%.

El interés por las criptomonedas también gana fuerza: casi un 30% de los españoles declara interés en este tipo de activos. N26, uno de los pocos bancos que ofrece compraventa de criptoactivos desde su app, señala que el 31% de sus clientes que han probado esta opción han realizado más de 10 transacciones.

Brecha de género en la inversión

El estudio también revela una marcada desigualdad de género: en España, el 78,2% de quienes invierten son hombres, frente a solo un 16% de mujeres. Una tendencia similar se observa en otros países europeos: Alemania (79,6% hombres vs. 14% mujeres), Francia (80,6% vs. 11,4%) e Italia (86,3% vs. 9,3%).