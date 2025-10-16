La mitad de las empresas españolas duda del impacto de los Fondos Next Generation

La percepción sobre la utilidad de los Fondos Next Generation EU como herramienta para impulsar la transformación del tejido productivo español sigue siendo desigual. Según el último Informe del Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, elaborado a partir de una encuesta a 1.765 empresas, un 47,5% de las compañías que conocen estos fondos cree que están teniendo un impacto positivo, mientras que el 52,5% considera que no contribuyen de forma significativa al cambio.

Las diferencias son notables según el tamaño y el sector de la empresa. Entre las grandes compañías (más de 250 trabajadores), solo el 36,5% percibe un impacto favorable, y en la industria, el porcentaje se sitúa en el 40,5%. En cambio, las pequeñas empresas (alrededor del 49%) y los comercios (52,1%) muestran una valoración algo más positiva.

En cuanto al grado de conocimiento de los Fondos Next Generation, ocho de cada diez empresas (79,5%) aseguran saber de su existencia. Este conocimiento aumenta entre las que ya han acometido procesos de transformación (82,3%) y cae entre las que no lo han hecho (71,4%). Por tamaño, la brecha es clara: el 97% de las grandes empresas conoce los fondos, frente al 71,6% de las microempresas. Por sectores, la industria y los servicios lideran el conocimiento (más del 84%), seguidas de la construcción (79,7%) y, en último lugar, el comercio (66,7%).

El estudio también señala que la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías son los factores más relevantes para reforzar la competitividad empresarial. Las compañías que han afrontado transformaciones destacan la utilización de herramientas tecnológicas (4,12 sobre 5), la innovación para adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores (3,90) y la gestión del talento (3,62) como ámbitos clave.

La intensidad de los procesos de transformación también varía según el perfil de la empresa. El 59% de las grandes afirma que el cambio ha sido "absolutamente necesario", frente al 38,5% de las microempresas. Por sectores, la industria lidera la necesidad de transformaciones profundas (49,8%), mientras que la construcción se sitúa a la cola (36,1%).

Entre los principales retos para avanzar en esta transformación, las empresas señalan el entorno económico y empresarial (54,5%), seguido de la incertidumbre sobre el retorno de la inversión (39,8%), la escasez de talento cualificado (37,1%) y el cumplimiento de regulaciones (34,5%).

Estos obstáculos también difieren según el tipo de empresa: la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones preocupa especialmente a las microempresas, mientras que la falta de talento y la resistencia al cambio son los grandes desafíos de las compañías medianas y grandes. Por sectores, la construcción acusa la falta de mano de obra cualificada, el comercio teme el retorno de las inversiones y la industria afronta la necesidad de acometer fuertes inversiones para avanzar en su transformación.