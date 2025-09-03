Moeve explorará la vía del metanol para producir biocombustible de aviación más sostenible

Moeve busca alternativas para producir biocombustible para aviación más sostenible. La energética ha unido fuerzas junto a otras compañías en la Global Impact Coalition (GIC) para impulsar una nueva vía basada en el metanol para la producción de combustible de aviación electro-sostenible (e-SAF) y productos químicos bajos en carbono, según ha indicado en un comunicado este miércoles.

En concreto, como parte del estudio de viabilidad, que ya está en marcha, las empresas han formalizado una estructura "spin-off" para acelerar el desarrollo de este proceso innovador basado en la tecnología de metanol a olefinas (MTO), una alternativa más sostenible que las técnicas de producción convencionales basados en combustibles fósiles.

Para Moeve, esta iniciativa representa un "avance estratégico" en el desarrollo de una ruta diferenciada hacia los combustibles sostenibles de aviación de origen sintético (e-SAF), distinta del proceso Fischer-Tropsch, ya que este proceso permite convertir e-metanol en e-SAF a través de la producción de olefinas sostenibles.

La energética considera que este método ofrece un "enfoque flexible y modular" para ampliar la producción de los combustibles de aviación con bajas emisiones de carbono, una necesidad "crucial", dado que la aviación contribuye con aproximadamente el 3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a escala global. "Estas alternativas son esenciales para seguir avanzando en la descarbonización de uno de los sectores más difíciles de electrificar", ha resaltado Moeve.

En esta línea, la firma española ha explicado que, además, las olefinas sostenibles sirven como productos intermedios para una "amplia gama de aplicaciones químicas, incluidos polímeros y materiales utilizados en envases, movilidad, bienes de consumo y sectores industriales".

En esta fase, se evaluará la viabilidad técnica y económica para construir la primera planta de producción de olefinas sostenible en Europa, aprovechando el MTO como proceso de nueva generación para la transformación industrial con bajas emisiones de carbono.

"En un momento en que el sector químico europeo se enfrenta a retos estructurales, como los elevados costes de la energía y la creciente presión normativa, el desarrollo de activos industriales innovadores y con bajas emisiones de carbono ofrece una oportunidad única para modernizar la producción y recuperar la competitividad industrial, ha concluido Moeve.