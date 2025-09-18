Telecomunicaciones
Movistar lanza un servicio para que sus clientes puedan tener siempre el último iPhone
Movistar ofrecerá a partir de mañana Swap, un modelo de renovación de terminales que permitirá a los clientes convergentes miMovistar cambiar su iPhone cada 24 meses pagando una cuota mensual fija, según ha informado Telefónica. Además, el modelo es 100% flexible, ya que es el cliente quien decide si cambiar o no de modelo y en qué momento hacerlo (desde el mes 24 al 48).
Disponible tanto para clientes actuales como para nuevos usuarios, Telefónica ha detallado que la acción se enmarca en la oferta de dispositivos de Movistar a sus clientes convergentes que permite disponer de un primer dispositivo principal desde 0 euros y hasta cuatro adicionales.
Con Movistar Swap, el cliente puede renovar su iPhone por el modelo más reciente entre el mes 24 y el mes 48, según lo prefiera, y contar con cuatro años de garantía para dicho dispositivo. En caso de optar por no renovar, el usuario puede conservar su dispositivo anterior sin ningún inconveniente.
Este servicio de cambio de terminal, único en el mercado español, se ofrece a todos los clientes para el dispositivo principal, mientras que para los adicionales, el usuario puede elegir entre el programa actual de miMovistar o el mencionado nuevo modelo Swap.
Entre los modelos disponibles actualmente con Movistar Swap, se encuentran los recientes lanzamientos de Apple, en concreto, iPhone17, iPhone 17 Pro, iPhone Pro Max y iPhone Air.
Movistar prevé además ampliar el modelo de renovación Swap a otras marcas y fabricantes, así como a otras categorías de productos.
