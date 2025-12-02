Muere Juan Echevarría Puig, expresidente de Nissan Motor Ibérica y de Mutua Universal, a los 101 años

Fallece a los 101 años en su Barcelona natal Juan Echevarría Puig, expresidente de Nissan Motor Ibérica, de Mutua Universal y miembro clave en la fundación de la CEOE, dejando tras de sí una estela de legado y propósito empresarial.

Después de ejercer como director general de Perkins, empresa filial de Motor Ibérica, y de ocupar el cargo de director general de Correos y Telecomunicaciones, contribuyó a la fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Ya en la década de los noventa, ejerció como presidente de FECSA, Nissan Motor Ibérica (entre 1982 y 2000), Cable i Televisió de Catalunya (Menta) o la Fundació Institut Guttmann. Posteriormente, asumió la vicepresidencia de Endesa y del World Trade Center Barcelona y formó parte del Consejo de Administración del Port de Barcelona.

En 2004, Juan Echevarría asumió la presidencia de Mutua Universal, de cuya junta directiva formaba parte desde 1987, cargo desde el que impulsó definitivamente el salto de la entidad hacia la modernidad. "Durante sus 18 años al frente de Mutua Universal entre 2004 y 2022, Echevarría se esforzó por recuperar y preservar los valores históricos del mutualismo, así como por la búsqueda incesante de la excelencia y el buen gobierno corporativo", destaca la entidad, que ha expresado "su más sentido pésame a toda su familia y personas allegadas". En 2023, la junta directiva de Mutua Universal aprobó por unanimidad nombrarle presidente de honor de la mutua por su dedicación y excelentes servicios prestados a la entidad, a la que dedicó 36 años de su vida. Echevarría también ostentaba el cargo de presidente de honor de Nissan Motor Ibérica.

Juan Echevarría era Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid, Graduado en Estudios Superiores de Empresa por el Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Navarra y Diplomado en Relaciones Industriales por la Universidad de Massachussets (EE UU).

Echevarría estuvo estrechamente ligado durante décadas al mundo universitario, al ostentar las cátedras de Sociología de las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universitat de Barcelona, como fundador y director del Colegio Mayor San Jorge de dicha universidad, y como primer presidente del Consejo Social de la Universitat Pompeu Fabra.

A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Echevarría Puig fue distinguido con un gran número de condecoraciones y reconocimientos, como la Cruz de la Orden de Cisneros, la Gran Placa de la Orden del Mérito Postal (1976), la Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil (2003), la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Cruz del Mérito Militar (2017), la Llave de la Ciudad de Barcelona, la Orden del Tesoro Sagrado otorgada por el emperador de Japón (1995), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1998), el Guardó d’Honor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1997) o la medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial de Foment del Treball (2023), la máxima condecoración de la patronal catalana.