Natalia de Santiago, experta en finanzas: "Para alargar el dinero, desglosa al máximo los gastos"

En tiempos de inflación, el ahorro se vuelve un tema complejo. Los precios de los productos que se adquieren en el día a día continúan incrementándose con el paso del tiempo, lo que dificulta poder ahorrar a final de mes.

Por su parte, el precio de la vivienda sigue encareciéndose, todo ello a la vez que el dinero pierde valor con el paso de los años. En este sentido, los expertos ponen especial hincapié en poder ahorrar, aunque las cantidades sean pequeñas, e invertirlo, para evitar la devaluación.

Sin embargo, hay otros casos donde los ciudadanos simplemente tienen problemas para cubrir todos los gastos mensuales. Y es aquí donde aparecen los consejos para poder reservar parte de las nóminas. Aunque pueda parecer un proceso complejo, la experta en finanzas Natalia de Santiago ha dado algunas claves para hacerlo.

¿Cómo conseguir cubrir todos los gastos?

Por difícil que parezca, existen algunos métodos para ahorrar dinero. Natalia de Santiago, experta en finanzas, ha dado algunas recomendaciones para conseguir aumentar el ahorro. La clave es, según comenta, "recortar de donde no duele".

Y es que cuando el dinero no da para mucho más, lo importante es quitar lo que menos aporta. "Hay que intentar que el dinero se vaya en lo que te hace feliz. Que se te vaya el dinero en comisiones del cajero, absurdo; pagar de más por un seguro cuando con dos llamadas podrías pagar menos tampoco es necesario. La factura de la luz, del agua… merece la pena negociarlos", explica De Santiago.

En este sentido, la mejor forma de poder hacer frente a los gastos necesarios es teniendo un presupuesto familiar, es decir, tener claro el dinero que se gana, y el dinero que se gasta. Para ello, es imprescindible desglosar al máximo los gastos. Según la experta, "no al punto de apuntar 2,36€ de esmalte de uñas", pero sí "clasificar bien los gastos para sacar conclusiones.

¿Qué incluir en este presupuesto?

A la hora de realizar este presupuesto, la experta expone que gastos se deben tener en cuenta. Aquí entran:

Los gastos fijos de cada mes (agua, luz, alquiler o hipoteca…)

Los gastos anuales o trimestrales (seguros, IBI, Hacienda…)

Gastos extra como derramas, cumpleaños...

Teniendo presente todo este desembolso, Natalia de Santiago asegura que se llega mucho mejor a final de mes. "Cuanto más planificas, menos hay que ahorrar porque menos cosas son imprevistos. Si tú lo tienes todo bien planificado, menos gastos te van a pillar por sorpresa", afirma.

La importancia de poder ahorrar, por mínimo que sea

Por otro lado, de Santiago también destaca la importancia de ahorrar, por poco que sea. "Si vas ahogado, es evidente que vas a poder ahorrar poquito, pero ese poco hay que hacerlo y hay que hacerlo todos los meses con constancia, porque muchos poquitos suman mucho", explica.

Para ello, la experta recomienda hacer a principios de mes una transferencia a la cuenta de ahorro, y así no contar con él desde el principio.

Invertir para el futuro

Además de consejos sobre como llegar a fin de mes, la especialista en inversión y economía también ofrece recomendaciones a todos aquellos que tienen cierta cantidad de dinero y pueden dedicar parte de ello a invertir.

En una entrevista para el podcast 'Educa tu dinero', la experta aseguró que si tuviese dinero ahorrado y quisiera generar más, lo invertiría en su jubilación, ya que el estado del sistema de pensiones se ha deteriorado con el tiempo hasta llegar a una situación preocupante.

"Si me dieran 1.000 euros en líquido, los invertiría en mi jubilación, claramente. Yo estoy ahorrando de manera agresiva para el día de mañana poder vivir como yo quiero", declaraba la experta.