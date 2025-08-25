El neobanco Imagin de CaixaBank impulsa sus servicios para adolescentes y cierra julio con casi 600.000 usuarios de entre 12 y 17 años, un 8% más

Imagin toma la delantera como entidad de referencia en España para los adolescentes que comienzan a integrarse en el ámbito financiero. En concreto, el neobanco Imagin, impulsado por CaixaBank, ha registrado un aumento en su base de clientes adolescentes a los que da servicio a través de ImaginTeens y ha cerrado julio con casi 600.000 usuarios de entre 12 y 17 años, lo que implica un incremento del 8% respecto a julio del año pasado.

Las nuevas altas de clientes han crecido un 25% en los últimos 12 meses, y los datos reflejan que Imagin "es el neobanco líder entre los adolescentes", que utilizan ImaginTeens para sus primeras gestiones financieras, informa CaixaBank en un comunicado este lunes. Esta entidad financiera exclusivamente digital también ha consolidado la fidelización de los usuarios de la app de ImaginTeens en el último año, que ha aumentado su uso un 30% con 3,3 millones de visitas mensuales y, por otro lado, el uso de la tarjeta ha crecido un 20%.

Qué ofrece Imagin

El servicio de Imagin para los más jóvenes incluye una cuenta gratuita sin comisiones y una tarjeta –que puede ser de débito, prepago o el Carné Joven en algunas Comunidades Autónomas- también sin coste, todo ello integrado en una app adaptada a su edad para que puedan aprender a gestionar su dinero. A través de ImaginTeens, los jóvenes pueden controlar sus gastos en tiempo real y crear huchas de ahorro. Además, todas las tarjetas permiten activar la opción de pago móvil y funcionan con normalidad en el extranjero. Cabe destacar que la tarjeta de débito ImaginTeens no aplica comisiones en el extranjero.

Los padres o representantes legales pueden gestionar los productos de los jóvenes, controlar los movimientos de su cuenta, así como editar los límites de gasto de su tarjeta y de los reintegros en efectivo desde la aplicación de CaixaBankNow. Además, a través de la app de CaixaBank, es posible también dar de alta a menores digitalmente sin necesidad de desplazarse a una oficina. Los padres también pueden incentivar a sus hijos a ahorrar con retos compartidos para que consigan sus objetivos. Después, al cumplir los 18 años, estos jóvenes pasan a ser automáticamente clientes de Imagin y seguirán manteniendo gratis los productos contratados.

Además, en un esfuerzo por expandir las capacidades de sus usuarios, Imagin ha implementado recientemente el uso de Bizum para menores de 12 y 13 años. Con esta integración, completada en abril de 2025, todos los clientes de ImaginTeens, que abarcan edades de 12 a 17 años, pueden ahora realizar transacciones a través de esta plataforma de pagos. Imagin es uno de los pocos bancos que ofrecen esta funcionalidad para menores y, desde su habilitación inicial para el grupo de 14 a 17 años en marzo de 2024, los jóvenes usuarios han efectuado más de 4,2 millones de envíos usando Bizum.

"A través de ImaginTeens, Imagin pretende que los jóvenes ganen autonomía y aprendan a gestionar su economía, por lo que además de los servicios bancarios, los usuarios pueden disfrutar de contenidos de educación financiera o incluso participar en el proyecto ImaginPlanet Challenge, con el que Imagin ayuda a jóvenes desde los 16 años a dar forma a ideas de emprendimiento vinculadas a causas medioambientales o sociales", señala la entidad en un comunicado.