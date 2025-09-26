Las nuevas pensiones de jubilación del régimen general están ya en 1.753 euros de media

El gasto en pensiones sigue acelerando. En septiembre lo hizo un 6,09% y se destinaron nada menos que 13.638 millones para pagar los 10,4 millones de pensiones correspondientes al mes por parte de la Seguridad Social.

Como todos los meses, casi las tres cuartas partes de este gasto corresponden a pensiones de jubilación con 9.969 millones, reiteran los datos facilitados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las pensiones de viudedad se llevaron 2.197,3 millones, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.256,5 millones; la de orfandad, a 178,6 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones.

La pensión media del sistema se ha situado en 1.314 euros mensuales, muy por encima del Salario Mínimo Interprofesional (1.184 euros), lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior con diferencias entre los distintos tipos.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), es ya de 1.508,7 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.667,6 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.010,9 euros al mes.

Por su parte, la pensión media de viudedad aún no llega a los 1.000 euros, con 936,3 euros mensuales.

En las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.639,1 euros, según los últimos datos disponibles (agosto).

En concreto, en el régimen general, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.753,2 euros al mes.

Junto a los datos del gasto en pensiones, Inclusión destaca en la nota que hasta agosto se han registrado 241.188 nuevas altas de jubilación.

De ellas, las jubilaciones demoradas representan el 11,3% frente al 4,8 % de 2019.

En conjunto, el 72,8 % de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 13 puntos porcentuales más que en 2019.

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,8 % en seis años y suponen el 27,2 % del total de nuevas jubilaciones. Como resultado, añaden, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.