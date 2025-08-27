Nuevos horarios en Mercadona: sus supermercados cerrarán antes a partir de septiembre

Mercadona es un auténtico fenómeno de masas. La cadena de supermercados de origen valenciano ha logrado ganarse la fidelidad de millones de consumidores en nuestro país, sobre todo en los últimos años. Tanto es así que el año pasado acaparó una cuota de mercado del 29,5%, muy por encima de otras cadenas como Carrefour (7,4%), Lidl (6,7%) o Dia (4,7%).

La cadena presidida por Juan Roig, cada año, con la llegada del verano, decide reforzar su plantilla para hacer frente a una mayor demanda gracias a la llegada del buen tiempo, las vacaciones y el aumento del turismo. Esta compañía anunció antes de que comenzase la temporada estival que buscaba incorporar cerca de 5.000 personas con el objetivo de garantizar un "servicio óptimo y adaptado a la demanda estacional" entre los meses de junio y septiembre.

Además de disparar las contrataciones en verano, Mercadona también decide ampliar sus horarios de apertura en aquellas tiendas ubicadas en las zonas turísticas más concurridas de España. Por tanto, desde junio hasta agosto, en comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Murcia, Galicia y Baleares, el horario de más de 300 supermercados se ha ampliado media hora más de lo habitual, permaneciendo abiertos desde las 09:00 hasta las 22:00 horas.

Asimismo, en estas autonomía se aplicó un horario especial con motivo de la temporada estival: las tiendas abrieron los domingos en horario de mañana, de 09:00 a 15:00 horas.

No obstante, con el regreso a la normalidad, los más de 1.600 supermercados de la compañía en toda España volverán a operar de lunes a sábado hasta las 21:30 horas a partir de septiembre, y permanecerán cerrados los domingos y festivos.

Por su parte, la compañía recomienda a sus clientes consultar el horario específico de cada tienda a través de su web o aplicación móvil, donde está disponible un buscador actualizado de todos los establecimientos.