Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI para levantar centros de datos de IA y avanzar hacia una superinteligencia

El gigante estadounidense de los chips Nvidia anunció este lunes una inversión de 100.000 millones de dólares (84.834 millones de euros) en la tecnológica de inteligencia artificial OpenAI como parte de una alianza estratégica para centros de datos de IA con una potencia de al menos 10 GW que se surtirá de componentes fabricados por la primera.

Según se desprende de la nota de prensa conjunta, la infraestructura desplegada se destinará al entreno de la IA con la vista puesta crear una "superinteligencia". En este sentido, el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que la inversión y la colaboración de las dos compañías marcan el siguiente paso para impulsar la "próxima era de la inteligencia".

Los 10 gigavatios -una medida de potencia que se utiliza cada vez más para describir los grupos más grandes de chips de IA- equivalen a entre 4 y 5 millones de procesadores gráficos (GPU), lo que subraya lo "gigantesco" del proyecto, según el ejecutivo. Se espera que el primer gigavatio de sistemas Nvidia se implemente en el segundo semestre de 2026 en la plataforma Vera Rubin del gigante de los chips. Tras el anuncio de la inversión, las acciones de Nvidia subieron más del 3% durante la jornada del lunes.

"Nvidia y OpenAI se han impulsado mutuamente durante una década, desde el primer superordenador DGX hasta el gran avance de ChatGPT. Esta asociación en materia de inversión e infraestructuras supone un nuevo avance: el despliegue de 10 GW para impulsar la próxima era de la inteligencia", ha afirmado el fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang. Además, el mes pasado Huang prometió que Nvidia avanza en un plan para presentar "productos revolucionarios" , tras convertirse en accionista de Intel.

"La infraestructura informática será la base de la economía del futuro y utilizaremos lo que estamos construyendo con Nvidia para crear nuevos avances en IA y empoderar a gran escala tanto a personas como empresas", ha declarado, por su parte, el cofundador y CEO de OpenAI, Sam Altman.