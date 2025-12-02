La OCDE señala al Gobierno de Sánchez: "No ha aprovechado el crecimiento económico para reducir más deuda y déficit, ni para asegurar el futuro de las pensiones"

"España no ha aprovechado la buena coyuntura económica para acelerar el ritmo de reducción del déficit y de la deuda, ni para afrontar el envejecimiento poblacional que incrementará el coste de las pensiones a niveles insostenibles". Así de contundente se ha mostrado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe semestral de Perspectivas Económicas, en el que ha vuelto a insistir -ante la indiferencia del Gobierno de Pedro Sánchez-, que es prioritario que se aproveche el crecimiento macroeconómico de España -el doble del de sus homólogos comunitarios- para cerrar buena parte del agujero de las finanzas públicas y disponer de más "margen actuación futura, ante los sobrecostes que sobrevendrán en el sistema de pensiones tras la retirada de la generación "babyboomer", y así "acelerar el ritmo de reducción del déficit, contribuiría a reconstruir el colchón fiscal necesario para ello".

Aunque reconoce que España ha logrado disminuir la deuda pública desde el 118,3% de 2021 al 106,6 % este año -y lo hará al 105,2 %, el próximo, y al 104,3% en 2027-, advierte de que "siguen siendo cifras elevadas", para las que cada vez hay "menos margen" por un mayor esfuerzo de desendeudamiento y porque la economía ha empezado a ralentizarse, pese al "sólido crecimiento" español, aunque avisa de que este se encuentra muy dopado por "los fondos europeos y a la política monetaria", que continúa ofreciendo bajos tipos de interés.

También pone en duda la disminución del dinamismo laboral y avisa sobre una "desaceleración generalizada" del crecimiento de la productividad laboral, por lo que reclama que se lleve a cabo, tanto en España como en el resto de economías avanzadas, "un reseteo regulatorio" que permita "eliminar cargas administrativas innecesarias y simplificar regulaciones redundantes", así como garantizar que el "diseño de nuevas normas" responda adecuadamente a un entorno económico en constante evolución. "Un creciente entorno regulatorio ha desviado recursos escasos de actividades más productivas y, al aumentar los costes fijos de las operaciones comerciales, ha afectado desproporcionadamente las perspectivas de las empresas jóvenes y los posibles nuevos participantes", señala el 'think tank'.

Por ello, la OCDE reclama al Ejecutivo español que reduzca el peso burocrático para "crear un entorno empresarial más favorable", con una menor carga administrativa y normativa, "que resulta especialmente costosa para las pymes", y con una "mayor armonización" de las normativas locales, autonómicas y nacionales y evitando duplicidades. "España necesita que se simplifiquen los procedimientos para el reembolso de las ayudas para la investigación y desarrollo (I+D) con una plataforma digital de ventanilla única que facilite a las empresas a innovar y ampliar su actividad".

Pese a ello, destaca que el crecimiento de la economía española ha provocado que vuelva a revisar revisado al alza sus perspectivas respecto a su anterior informe de septiembre, tanto para este año, hasta el 2,9%, tres décimas más, como para el próximo, hasta el 2,2%, dos más. Asimismo, anticipan para 2025 un déficit del 2,5% del PIB, después del 3,2% en 2024 y del 2,3% tanto en 2026 como en 2027.

Por otro lado, el informe se suma a las advertencias sobre el posible pinchazo de la burbuja de la IA, por las elevadas valoraciones de los activos basadas en expectativas optimistas, que plantean el "riesgo de correcciones de precios potencialmente abruptas al tiempo que las vulnerabilidades fiscales pueden impulsar al alza los rendimientos de la deuda soberana a largo plazo, endureciendo las condiciones financieras y obstaculizando el crecimiento". En este sentido, subraya que la concentración de inversión en TIC y en las principales empresas tecnológicas, sumada a las elevadas valoraciones, indica un creciente entusiasmo y riesgos al alza si las sustanciales inversiones no generan la rentabilidad esperada. "La revalorización de los mercados bursátiles representa un riesgo clave para la economía y la estabilidad financiera", advierte la OCDE, para la que, si el entusiasmo de los inversores por la IA resultase exagerado, podría ser un factor desencadenante de correcciones de precios que se extenderían más allá de las acciones tecnológicas. "Cualquier corrección sustancial en los precios de las acciones de IA también tendría un impacto notable en el mercado de valores en general, dada la creciente participación de las principales acciones tecnológicas en la capitalización bursátil y la creciente importancia de los fondos de inversión pasivos indexados", expone, añadiendo el riesgo de amplificación por un desapalancamiento abrupto de los balances, con ventas forzosas de activos para cumplir con los requisitos de margen o los límites de riesgo.