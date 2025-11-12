Ofensiva de Iberia en Brasil

Iberia se refuerza en uno de los mercados que considera con más potencial para su crecimiento, Brasil. La aerolínea española va a ofrecer 72.000 asientos más en el primer semestre de 2026 en este país que en el mismo periodo de 2025, hasta llegar a los 365.000, según ha comunicado hoy el presidente de la aerolínea, Marco Sansavini, en un acto en Sao Paulo.

El 80% de la nueva capacidad corresponde a las rutas que Iberia comenzará a operar entre diciembre y enero y que permitirán a la aerolínea duplicar su número de destinos en Brasil. El primer vuelo de Iberia a Recife saldrá de Madrid el próximo 13 de diciembre y la ruta mantendrá una frecuencia de tres vuelos semanales, mientras la de Fortaleza echará a andar el 19 de enero con, también, tres frecuencias a la semana. Se espera que ambas transporten hasta 56.000 viajeros en los seis primeros meses de 2026.

Estas rutas mantendrán su operación de forma continua, convirtiéndose en servicios anuales y no estacionales, según ha destacado la aerolínea.

Con su nueva ofensiva, Iberia ofrecerá 221.000 plazas a Sao Paulo, las mismas que en 2025 tras aumentar a dos los vuelos diarios a la ciudad, mientras que Río de Janeiro tendrá más de 70.000 asientos, un 9% más distribuidos en cinco frecuencias semanales, gracias en parte a que comenzará a operar la ruta con aviones Airbus A350 durante los meses de verano. Recife y Fortaleza aportarán 27.000 plazas adicionales en la primera mitad del año.

Con el refuerzo de 2026, Iberia da continuidad al que ya ha realizado este año en Brasil, el país que ha registrado el mayor incremento de la capacidad de toda la red de largo radio de la compañía. En este periodo ha ofertado más de 591.000 asientos, con un incremento del 27% respecto a 2024, que está muy por encima del registrado por el resto de competidores que operan esta ruta.

Tercera más puntual de Europa

Aunque la presencia de Iberia en Brasil es más reducida que en otros países hispanoamericanos, la matriz de la aerolínea, IAG, siempre ha reconocido que se trata de un mercado con un alto potencial a explotar. El holding está ahora mismo sopesando si presenta una muestra de interés el próximo 22 de noviembre por la portuguesa TAP, que tiene una fuerte implantación en Brasil y que permitiría al holding dar un salto adelante muy relevante en este mercado.

Iberia se situó en el mes de octubre como la tercera aerolínea más puntual de Europa y la octava del mundo, según el ranking elaborado por la consultora internacional Cirium. La aerolínea vuelve así al podio en Europa y consolida su posición en el top ten a nivel mundial.

El pasado mes, el 83,14% de los 16.604 vuelos operados por la aerolínea española llegaron puntualmente a su destino. En esta categoría compiten las compañías con mayor número de asiento-kilómetro-disponible (ASK, por sus siglas en inglés) en el mercado. En concreto, tienen que situarse dentro del 10% de las aerolíneas con más ASK del mundo y que, además, operen, al menos, en tres regiones.