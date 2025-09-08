OHLA modernizará la línea checa Brno–Přerov

La República Checa está modernizando su red ferroviaria, especialmente de pasajeros. Uno de los proyectos más importantes se llevará a cabo en la línea Brno–Přerov, donde se espera que se alcancen los 200 km/h en el transporte de viajeros. La española OHLA participa en esta modernización, que tiene un importe de 425,7 millones de euros, según ha dado a conocer la compañía.

De esta forma, a través de su filial OHLA ŽS, que participará mediante un consorcio de empresas integrado por Subterra, SWIETELSKY Rail CZ, Elektrizace železnic Praha, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce y stavby.

Se espera que las obras de esta línea estén acabadas a finales de 2028. El proyecto incluye la reconstrucción integral de la línea ferroviaria entre Kojetín y Přerov, su duplicación y la modernización de las estaciones de Kojetín y Chropyně. El objetivo es que, una vez finalizadas las mejores, se alcancen hasta 200 km/h, mejorando de forma significativa la capacidad de transporte de pasajeros tanto a nivel regional como de larga distancia.

Pasos a nivel

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad de los viajeros, el proyecto también conlleva la supresión de todos los pasos a nivel (en su lugar se instalarán pasos elevados), así como la construcción de pasos subterráneos para el acceso a los andenes. Se espera que esto también aminore los costes de mantenimiento de la infraestructura y minimice el impacto ambiental mediante la instalación de pantallas acústicas en zonas residenciales.

Según OHLA, la República Checa es uno de los mercados clave para la compañía en Europa Central, donde asegura ser un referente en el sector de la construcción checo. Según la información facilitada, esta filial ostenta el segundo puesto en el Rating de Calidad de la Fundación ABF 2025, que evalúa a más de 300 proveedores de servicios de construcción en función de sus logros acumulados durante los últimos quince años

Además, OHLA ha incrementado su presencia en el país con la adjudicación de otros contratos, como la construcción del innovador centro “Cubo Negro” en Ostrava y un nuevo edificio para la Facultad de Medicina de la Universidad Carlos en Praga, por un valor conjunto de 80 millones de euros. A estos proyectos se suman otras actuaciones relevantes como es la remodelación de la autopista D1 en Brno, por cerca de 130 millones.