Óscar Puente presume de puntualidad en plena crisis ferroviaria

El ministro de Transportes, Óscar Puente, respondió ayer a las críticas políticas y de los usuarios por los problemas que se sufren en la red ferroviaria, incluida la de alta velocidad, para acotar los retrasos de los trenes al 20% de los que circulan. «Son los mejores datos de puntualidad de Europa», presumió, para a continuación compararse con el sistema ferroviario de Suiza, los más puntuales de Europa. «Estamos muy por delante del alemán, del francés o del italiano», ha afirmado en pleno caos ferroviario veraniego.

Son cifras similares a las que tuvimos en el verano pasado», insistió el ministro, que defendió que los datos de julio sostienen que «un 62% de los trenes son puntuales», así como que un 80% presentan un retraso inferior a los 15 minutos, mientras que ha completado el retrato con ese 20% que supera la cota de los 20 minutos.

Además, el ministro de Transportes aprovechó para anunciar que en otoño, a partir de octubre, se activará una aplicación sobre el nivel de incidencias de la red ferroviaria en tiempo real. También reivindicó una inversión ferroviaria de 4.500 millones, de los cuales 2.500 millones, un 55%, se ha hecho en la red convencional, para proclamar en este punto que «nunca en el tren convencional se habían invertido 2.500 millones y solo en la red Madrid-Sevilla acabamos de invertir 750 millones».

El ministro ha comparado los niveles de tráfico que presentaba la red de alta velocidad española de los años 90, que en el caso de su primera línea, entre Sevilla y Madrid, ha pasado de tener una circulación de seis trenes diarios en sus orígenes a que en la actualidad es de 289 trenes diarios. «Ahora movemos 40 millones de personas al año».