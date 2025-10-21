Pacadar presenta el hormigón HP Fck’100: máxima resistencia y durabilidad para infraestructuras de alta exigencia

Pacadar, líder nacional e internacional en prefabricados de hormigón, ha desarrollado el hormigón HP Fck’100, un material de ultra altas prestaciones diseñado para responder a los retos estructurales más exigentes en infraestructuras, edificación y obra civil. Este nuevo hormigón alcanza resistencias superiores a los 128 MPa en probetas cúbicas de 15x15 cm, lo que lo convierte en una solución idónea para entornos sometidos a condiciones agresivas, como las obras portuarias.

El desarrollo del HP Fck’100 surge de la necesidad de contar con un hormigón industrializable que combine alta resistencia mecánica y durabilidad. Para ello, los equipos de ingeniería y laboratorio de Pacadar, junto con el proveedor de aditivos Master Buider, han formulado una mezcla que incorpora cemento de alta resistencia (CEM I 52.5 SR/R5), microsílice, el superplastificante MasterCO₂re 5143 basado en la tecnología ICS (Intelligence Clustering System) y fibras MasterFiber 235 que mejoran el comportamiento post-fisuración. El resultado es un hormigón compacto, homogéneo y duradero, que aporta valor añadido en proyectos de alta exigencia técnica.

La fabricación del HP Fck’100 se ha realizado íntegramente en la planta de Pacadar en Buñol, bajo estrictos controles de calidad en todas las fases del proceso. Desde el diseño y fabricación de moldes personalizados, la dosificación precisa de materiales en una amasadora planetaria que garantiza una integración homogénea de los componentes, el vertido y vibrado que aseguran una adecuada adherencia entre el segmento y los áridos, hasta el curado controlado y la logística de entrega, cada etapa ha sido supervisada para garantizar la excelencia del producto final.

Este hormigón ofrece una resistencia mecánica elevada que permite diseñar elementos más esbeltos y seguros, una durabilidad superior gracias a su baja porosidad y alta compacidad que lo hace resistente a ataques químicos y ciclos de hielo-deshielo, y una eficiencia constructiva que se traduce en reducción de plazos de ejecución, minimización de residuos y mejora de la seguridad en obra.

Con el lanzamiento del HP Fck’100, Pacadar reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia técnica, consolidándose como referente en soluciones prefabricadas para la ingeniería del futuro.