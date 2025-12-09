El país que pasará al euro el 1 de enero de 2026: los residentes ya pueden comprar un juego de monedas

Cada vez que un país entra en el euro, la transición va más allá de lo financiero y alcanza lo cotidiano, desde los precios en el supermercado hasta la forma en que la población percibe su pertenencia al proyecto europeo. Bulgaria se encuentra ahora en ese punto de inflexión, tras años de preparación técnica y debates internos. Aunque faltan meses para que el euro circule por sus calles, ya ha comenzado un proceso simbólico que acerca la nueva divisa a los bolsillos de los ciudadanos.

El paso decisivo llegó este verano. El Consejo de la Unión Europea aprobó formalmente que Bulgaria se incorpore a la eurozona el 1 de enero de 2026. La decisión llegó tras años de evaluaciones económicas y técnicas, y con ella se fijó también el tipo de cambio oficial: 1,95583 levas búlgaras por cada euro, una paridad anunciada por el Banco Central Europeo y que será la referencia durante toda la transición. Con esta entrada, Bulgaria se convertirá en el país número 21 en adoptar el euro, reforzando la expansión de la moneda común hacia el este del continente.

Los kits de monedas ya están a la venta

Como parte de la preparación, el Banco Nacional de Bulgaria ha comenzado a vender los llamados “kits de inicio” de monedas en euros. Estos estuches no están pensados para gastar, sino para familiarizar a la población con el aspecto, el peso y el valor de las nuevas monedas antes de que entren en circulación real. Los packs pueden comprarse en bancos, oficinas de correos y en el propio Banco Nacional. Cada persona puede adquirir hasta dos unidades. El precio es de 20 levas por kit, y dentro se incluyen monedas por un valor total de 10,23 euros.

El contenido está pensado para cubrir todo el abanico de denominaciones: principalmente monedas de 1, 2 y 5 céntimos, además de piezas de 1 y 2 euros. Para los comercios existe una versión de mayor tamaño, diseñada para que los negocios practiquen el manejo del cambio antes de que el euro sea oficial.

Monedas reales, pero todavía “prohibidas” para pagar

Aunque se trata de monedas auténticas, las autoridades han subrayado que no deben usarse como medio de pago antes del 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha, el lev seguirá siendo la única moneda de curso legal. El objetivo de estos kits es puramente educativo y logístico: reducir errores, acelerar la adaptación de la población y evitar confusiones durante los primeros días de convivencia entre ambas monedas.

Una de las grandes preocupaciones en cualquier cambio monetario es la disponibilidad de efectivo. En este sentido, el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Dimitar Radev, ha querido lanzar un mensaje de calma. Según comunicados oficiales, la Casa de la Moneda del país está trabajando a pleno rendimiento y se han producido ya suficientes monedas para cubrir el arranque de la transición.

Las autoridades búlgaras aseguran que tanto el primer lote como los posteriores serán suficientes para abastecer a bancos, comercios y ciudadanos, evitando el desabastecimiento que otros países temieron en procesos similares.

La adopción del euro no solo implica un cambio físico de moneda. Para Bulgaria, supone integrarse completamente en el núcleo monetario de la Unión Europea, con acceso a mecanismos de estabilidad financiera y una mayor integración económica.

Para los ciudadanos, traerá beneficios como la eliminación de costes de cambio al viajar a otros países del euro y una mayor transparencia en los precios internacionales, aunque también reabre el debate histórico sobre el posible redondeo al alza de algunos productos. Mientras tanto, los pequeños estuches con monedas en euros ya circulan por manos búlgaras, no para pagar, sino como anticipo tangible de un cambio que ya tiene fecha y hora.