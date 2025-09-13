Países Bajos prohíbe la venta de algunas partidas de tomate cherry marroquí

Las autoridadesde los Paaíses Bajos han lanzado una advertencia sobre un cargamento de tomates cherry importados de Marruecos tras detectarse altos niveles de metales pesados, lo que provocó la retirada del cargamento de los mercados locales y el envío de notificaciones a varios países europeos sobre los posibles riesgos.

Según informes de la Comisión Europea, los resultados de una inspección realizada a los productos de una empresa importadora en los Países Bajos revelaron niveles inaceptables de sustancias tóxicas, lo que llevó a la Administración Europea de Alimentos y Medicamentos (FDA) a clasificar la situación como de riesgo y a emitir una orden oficial para la retirada del cargamento.

Se tomaron medidas inmediatas, incluyendo la retirada del mercado neerlandés de las cantidades afectadas y la prohibición de su comercialización. Se enviaron avisos similares a importadores y distribuidores de Alemania, Dinamarca, Reino Unido y República Checa.

Documentos oficiales confirmaron que la decisión forma parte de las medidas preventivas para proteger a los consumidores de los graves efectos para la salud asociados al consumo de productos que contienen metales pesados, que pueden causar intoxicaciones agudas o crónicas, trastornos fisiológicos, cáncer e incluso la muerte en algunos casos, según recoge Nador City, que no cita el cargamento o cargamentos afectados.