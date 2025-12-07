Los pañales en Europa serán made in Asturias con Ence

Cuenta atrás para que Ence se convierta en un referente europeo en el suministro de celulosa fluff para productos higiénicos absorbentes. La compañía producirá este material desde su biofábrica de Navia (Asturias), mediante un proceso innovador basado en madera de origen local procedente de cultivos gestionados de forma responsable.

Se trata de una materia prima de alto valor para el consumidor final, que hasta ahora se importaba mayoritariamente desde fuera de Europa. Ence ha puesto en marcha su primera línea de producción de esta celulosa especial, con una capacidad anual de 125.000 toneladas y actualmente en fase de homologación.

Las primeras pruebas con clientes internacionales han sido muy satisfactorias. El nuevo producto está orientado al mercado europeo de artículos absorbentes y busca sustituir la celulosa fluff importada y fabricada con fibra larga, aportando una alternativa europea más sostenible y con una huella de carbono significativamente menor.

La inversión asociada a esta nueva línea asciende a 35 millones de euros, reforzando el compromiso del grupo con la innovación, la sostenibilidad y los productos de mayor valor añadido. La celulosa que desarrollará Ence en Navia ofrecerá ventajas competitivas a los fabricantes europeos, al permitirles acceder a un producto de alta calidad, competitivo y producido localmente, con el consiguiente ahorro logístico.

Mayor suavidad

Su fabricación con fibra corta proporciona además características muy valoradas por el consumidor: mayor suavidad, menor volumen —que aporta más discreción y reduce el uso de materiales de embalaje y transporte— y una mayor capacidad para mantener seca la piel, reduciendo así el riesgo de dermatitis y otras afecciones. Se trata también de fibras naturales, compostables y biodegradables, lo que contribuye a la sostenibilidad de toda la cadena de valor.

El lanzamiento de esta celulosa fluff forma parte de la estrategia de transformación de Ence hacia la fabricación de celulosas especiales, productos de mayor valor añadido que sustituyen a la fibra larga tradicional.

Durante los primeros nueve meses de 2025, esta gama especial ha representado cerca del 30% de las ventas de la unidad de negocio, reflejando la creciente demanda internacional de soluciones diferenciadas.

La compañía prevé que este tipo de celulosa –incluida la nueva fluff– suponga más del 62 % de su volumen total de ventas en 2028, lo que permitirá consolidar a Ence como uno de los productores europeos más competitivos en soluciones alternativas a la fibra larga.

Desarrollo económico

Además de reforzar su posicionamiento industrial, el proyecto de Navia también impulsa el desarrollo económico de Asturias y su entorno, generando actividad en sectores como el transporte, la logística forestal y los servicios industriales.

Ence subraya que su modelo de aprovisionamiento está diseñado para integrar a pequeños propietarios forestales, cooperativas y empresas locales, potenciando así el tejido económico de la región.

Con la puesta en marcha de la nueva línea de fluff, España se posiciona como un actor destacado en la fabricación de celulosas especiales, un ámbito en el que la demanda no deja de crecer por el envejecimiento de la población, la expansión del mercado de higiene femenina y la mayor concienciación sobre el uso de materiales sostenibles.

Dentro de la línea de celulosas especiales de Ence se encuentra también la celulosa Powercell, que, por sus características de resistencia, puede sustituir a la fibra larga escandinava con la garantía de mantener las propiedades mecánicas requeridas para su uso en especialidades o tisú.

Asimismo, destaca Naturcell, una celulosa no blanqueada de gran resistencia y menor huella ambiental, ya que en su fabricación no se utilizan químicos de blanqueo y el proceso requiere menos agua y energía. Esta celulosa ha sido concebida para su aplicación, entre otros usos, en packaging, donde puede sustituir a la fibra larga y a los plásticos.