La papelería que compra tus libros escolares de años anteriores: está en Madrid y Barcelona

¿Tienes en casa una montaña de libros de cursos anteriores que ya no utilizas? En Madrid y Barcelona existe una alternativa práctica y sostenible, la Plataforma del Estudiante. Esta cadena se especializa en la compraventa de manuales escolares usados, ofreciendo a los estudiantes y a sus familias la posibilidad de vender sus libros, recibir el pago en efectivo en el momento y, al mismo tiempo, adquirir los del curso siguiente con un importante ahorro.

¿Qué es Plataforma del Estudiante?

Plataforma del Estudiante es una cadena española dedicada a dar una segunda vida a los libros escolares. En sus tiendas físicas, presentes en Madrid y Barcelona, aplican un sistema claro: revisan el estado de los manuales, los tasan y pagan en el acto, sin intermediarios ni depósitos.

El ahorro puede oscilar entre el 50 % y el 75 % respecto al precio de un libro nuevo, en función del estado del ejemplar. Para muchas familias, supone un alivio importante en los gastos de la vuelta al cole.

Cómo funciona el servicio

Promete ser un proceso de venta rápido y sin complicaciones

El sistema es directo:

El estudiante o la familia llevan sus libros a una tienda.

El personal los valora en función de criterios como estado físico, subrayados o tapas.

Si se acepta la tasación, el pago se realiza al instante en efectivo.

Compras con grandes descuentos

Además de vender, los clientes pueden adquirir libros de texto usados en perfecto estado para el curso siguiente. Los descuentos alcanzan hasta el 75 %, lo que convierte la compra en una opción mucho más asequible que adquirir material nuevo.

Dónde están y cómo se expanden

Plataforma del Estudiante cuenta con tiendas en Madrid y Barcelona, además de haber ampliado su modelo a otras ciudades españolas como Bilbao y Pamplona. En cada una de ellas se mantiene el mismo sistema: compraventa directa, pago inmediato y un amplio catálogo de libros escolares de distintas etapas educativas.

Ventajas para estudiantes y familias

Ahorro y practicidad al momento:

Liquidez inmediata: los libros usados se transforman en dinero en cuestión de minutos.

Eficiencia económica: al comprar manuales reutilizados, el gasto escolar anual puede reducirse de manera significativa.

Beneficios ecológicos y de consumo responsable

Reutilizar libros contribuye a reducir la producción de nuevos ejemplares y el consumo de recursos.

Fomenta la economía circular al alargar la vida útil de los manuales escolares.

Si tienes libros escolares acumulados en casa, llevarlos a una de sus tiendas no solo libera espacio, también convierte el pasado curso en un ahorro directo para el siguiente.