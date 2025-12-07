Paro y empleo, verdades y mentiras

Hubert H. Humphrey (1911-1978), vicepresidente de los Estados Unidos con Lyndon B. Johnson (1908-1973) y candidato a la presidencia en 1968, afirmó en uno de sus discursos más famosos, que «no existe un nivel aceptable de desempleo, porque el hambre no es aceptable, la pobreza no es aceptable, la mala salud no es aceptable y una vida arruinada no es aceptable».

Diciembre, como todos los meses, ha comenzado con el anuncio de los datos de paro y empleo del mes anterior. También, con una monotonía cansina, se ha vuelto a repetir el rito, bastante absurdo, de unas cifras que para unos son positivas y para otros, negativas.

Los números dicen que hay 2,42 millones de parados registrados, 18.805 menos que el año anterior. Al mismo tiempo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social es de 21,83 millones, pero con una caída de 14.358 en el último mes.

A partir de ahí, las interpretaciones. La vice y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presume de resultados, algo a lo que se suma la también vice y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el resto del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo, la oposición de Alberto Núñez Feijóo, también con la misma regularidad y monotonía, aunque quizá con menos entusiasmo, critica los datos que, en su opinión, indican que hay una desaceleración en la creación de empleo, mientras vuelve a esgrimir el fantasma de los fijos discontinuos parados, pero que no figuran como tales.

José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, estima que hay entre medio millón y millón y medio de trabajadores parados que no figuran en las estadísticas, sin que el Gobierno ofrezca cifras de verdad fiables.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que dirige Ángel de la Fuente, quizá el pensadero –think tank– más importante y prestigioso de España, una vez que el Banco de España de José Luis Escrivá parece renunciar a ese cometido, intenta, también de forma regular, arrojar luz sobre el mercado laboral.

Ahora, casi al mismo tiempo que aparecían los datos del paro de noviembre, ha publicado las conclusiones de su «Observatorio trimestral del mercado laboral». Ha sido coordinado por Florentino Felgueroso (Fedea) y Rafael Doménech (BBVA Research) y en él también han participado los expertos Juan Ramón García (BBVA Research), Marcel Jansen (Universidad Autónoma de Madrid y Fedea), Sergi Jiménez (U.Pompeu Fabra, BSE y Fedea), Sirenia Vázquez (BBVA Research) y Amalia Viola (Fedea).

Las conclusiones del «Observatorio» no serán del agrado de todos, pero hay que tenerlas en cuenta y constatan la existencia de luces y sombras en el mercado laboral español. La creación de empleo, digan lo que digan los voceros gubernamentales, se moderó en el tercer trimestre, algo que, al mismo tiempo, es compatible con un mayor dinamismo de la ocupación en el último trimestre del año.

Por otra parte, mientras el empleo por cuenta propia repuntó, la contratación indefinida perdió empuje y la temporal descendió. La temporalidad, además, se redujo y se sitúa en mínimos históricos, siempre y cuando —otro debate que divide a Gobierno y oposición, y también a muchos expertos— se considere que los "fijos discontinuos" que no están trabajando tienen, efectivamente, un empleo indefinido.

Los expertos de Fedea concluyen que la población española entre 25 y 34 años y la extranjera entre 35 y 44 años explican el incremento de la ocupación. De hecho, el 57% del empleo creado en el tercer trimestre de 2025 se concentró en la población extranjera, mientras cae la tasa de participación española en la población activa. Por otra parte, el PIB por persona no varió, por «la contracción de la productividad por hora trabajada», y la reducción de la tasa de paro fue marginal, aunque el paro de larga duración disminuyó hasta las cifras que había en 2009.

El Observatorio también ha detectado otros fenómenos en el mercado laboral: las necesidades de relevo de la fuerza laboral no pueden satisfacerse con población nativa joven, que además no se emplea en las actividades que deja la población jubilada.

Los inmigrantes son clave para equilibrar las pérdidas de empleo neto derivadas de las jubilaciones, aunque las Comunidades Autónomas (CCAA) más envejecidas necesitarán más inmigración. Los inmigrantes más cualificados permiten que todas las CCAA contrarresten las pérdidas de empleo que requieren cualificación educativa media o superior.

En resumen, luces y sombras en el mercado laboral español, que va mejor, sin olvidar que «no hay un nivel aceptable de desempleo», como decía Hubert H. Humphrey.