Pedro Becerro, economista, desvela cómo potenciar las finanzas personales: “Los tipos de interés…”

Lidiar con las deudas se ha convertido para muchos en el principal escollo para alcanzar una buena salud financiera. Lejos de ser un laberinto sin salida, existen metodologías contrastadas para poner en orden las cuentas, aunque la elección de una u otra depende más del perfil psicológico de la persona que de una fórmula matemática universal. La gestión de estas obligaciones es, a menudo, un obstáculo para la estabilidad y el primer frente que se debe atajar para construir un futuro económico tranquilo.

De hecho, algunas de las estrategias más populares apelan directamente a la motivación. El método conocido como "bola de nieve", por ejemplo, propone centrarse en liquidar primero la deuda más pequeña. El objetivo no es la eficiencia numérica, sino generar una rápida sensación de logro que impulse al deudor a continuar con las siguientes. En una línea similar, la táctica "tsunami" prioriza el pago de aquella obligación que provoca una mayor tensión mental, sin importar su cuantía.

Por otro lado, existen enfoques más analíticos que buscan la máxima eficiencia económica. Estas estrategias abogan por liquidar primero los préstamos con los tipos de interés más elevados. En su libro Mejora tus finanzas personales, Pedro Becerro lo expone con claridad: "Los tipos de interés son el precio del dinero en el tiempo y el factor clave a la hora de priorizar qué deudas atacar primero". Otra alternativa se enfoca en saldar aquellas que, a largo plazo, acumularán la mayor carga de intereses.

Más allá de las deudas: los cimientos de una economía saneada

Sin embargo, ninguna estrategia de endeudamiento puede funcionar sin comprender los pilares que sostienen cualquier economía doméstica. Estos no son otros que los ingresos, que representan cualquier entrada de dinero, y los gastos, que son las salidas de capital. Este equilibrio es la base de toda economía, una realidad que a menudo se pasa por alto. Los gastos, a su vez, pueden ser fijos, como la hipoteca, o variables, como las compras relacionadas con el ocio.

A partir de ahí, una vez controlada la relación entre lo que entra y lo que sale, el camino se bifurca hacia dos conceptos clave: el ahorro y la inversión. El primero se define como la porción del ingreso no consumida que se reserva para objetivos futuros o imprevistos. La inversión, por su parte, es el paso siguiente: utilizar ese capital ahorrado para adquirir activos con la expectativa de obtener un rendimiento que haga crecer el patrimonio.

En última instancia, el éxito en las finanzas personales no reside tanto en dominar complejos conceptos económicos como en la capacidad de forjar hábitos sólidos. La clave está en el esfuerzo continuado y en entender que la verdadera batalla es mental. Cambiar rutinas de consumo muy arraigadas exige un compromiso a largo plazo, una disciplina que es, a fin de cuentas, el verdadero motor para alcanzar una estabilidad duradera.