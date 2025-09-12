Pepsi Cola aumenta su capacidad de distribución en Marruecos con una planta en Casablanca

Buildings & Logistics Services (BLS) ha firmado un acuerdo de almacenamiento con Varun Beverages Morocco, el embotellador y productor de marcas de PepsiCo como Pepsi y Lay's. La plataforma logística, con una superficie de 31.000 m² está actualmente en construcción en Lakhyayta, al sur de Casablanca.

“Hemos optado por externalizar nuestra logística a una empresa nacional líder para poder centrarnos plenamente en el desarrollo de nuestras marcas”, declaró Salahaddine Mouaddib, director ejecutivo de Varun Beverages Morocco. “Pepsi, Lay's y toda nuestra cartera aún tienen un gran potencial de crecimiento, y necesitamos un socio experto en almacenamiento y transporte”.

Por su parte, Moncef Belkhayat, director general de BLS, destacó que 31.000 m² en nueve años suponen un récord nacional en el sector de bienes de consumo de alta rotación (FMCG). Fundada en 2011, BLS opera en 12 ciudades marroquíes y gestiona 500.000 m² de activos con capacidad para 250.000 pallets.