La pesada carga del alquiler: ya se come más del 50% del salario de media y más del 100% en Barcelona y Madrid

El precio del alquiler bate máximos mes a mes y asfixia cada vez más el presupuesto de los hogares. Un reciente análisis del portal inmobiliario Pisos.com desvela que, de media, los españoles deben destinar un 52,61% de su salario bruto para cubrir el coste de un alquiler para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados. La peor parte se la llevan los barceloneses y madrileños, que deben dedicar todo su salario a pagar la renta. La brecha entre el coste del alquiler y el poder adquisitivo es cada vez más pronunciada, empujando a muchos ciudadanos a considerar alternativas más económicas como el alquiler de habitaciones, que representa un desembolso medio del 18,46% del salario.

Pisos.com concluye que los españoles deben dedicar más de la mitad de su salario al alquiler, muy por encima del 30% recomendado por los expertos, teniendo en cuenta que el salario bruto medio de los españoles ronda los 2,290,46 euros, según datos del INE correspondientes al primer trimestre de 2025, y que la vivienda en alquiler en España tuvo en julio de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 13,54 euros (1.218,6 euros para un piso de 90 metros cuadrados). Además, hay que tener en cuenta que este porcentaje se basa en el salario bruto, "lo que implica que la situación real para el bolsillo de los españoles, una vez descontados impuestos y cotizaciones, es aún más precaria", señala Ferran Font, portavoz y director de Estudios de Pisos.com. "Además, nuestro estudio toma un salario medio que no distingue por rangos de edad, de modo que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral con salarios inferiores se enfrentan a un porcentaje de esfuerzo mucho mayor", añade.

La situación también es muy diferente según la ciudad, llegando a ser inasumible en algunas. Este es el caso de Barcelona, donde el coste de un alquiler de un piso de 90 metros representa un 114,07% del salario bruto medio. Lo mismo ocurre con Madrid, donde el coste asciende al 100,98% del salario. Un total de once capitales de provincia exigen destinar más del 50% del salario bruto al alquiler. A Barcelona y Madrid se suman San Sebastián (77,41%), Palma de Mallorca (74,58%), Valencia (63,99%), Bilbao (63,68%), Málaga (59,92%), Sevilla (56,39%), Las Palmas de Gran Canaria (53,28%), Vitoria (50,64%) y Gerona (50,30%).

Por el contrario, las capitales de provincia donde hay que destinar una menor parte del salario a pagar el alquiler son Ciudad Real (28,81%), Orense (29,27%), Zamora (29,47%), Jaén (30,16%), Lérida (30,22%), Palencia (30,26%), Badajoz (31,51%), Cuenca (31,75%), Albacete (32,18%) y Huesca (32,60%). “Es notable que solo tres se ubican por debajo del 30% del salario, un importe que muchos expertos han señalado como el porcentaje ideal que se debería destinar a la vivienda”, apunta Font.

Frente a la presión del alquiler tradicional, el coste de una habitación en un piso compartido se mantiene en niveles considerablemente más asequibles en todas las capitales de provincia españolas, sin que en ninguna de ellas se supere el 30% del salario bruto medio. En Barcelona una habitación en un piso compartido se lleva el 27,21% del salario, cerca del 30%, pero muy por debajo del 114,07% que exige un alquiler completo. Le siguen, con los mayores porcentajes, San Sebastián (23,87%), Madrid (23,53%), Palma de Mallorca (22,47%) y Gerona (20,73%). Por el contrario, las capitales donde se requiere un menor porcentaje del salario para alquilar una habitación son Ciudad Real (8,25%), Huelva (9,25%), Palencia (10,29%), Soria (10,85%), Ávila (10,89%), Badajoz (10,91%) y Jaén (10,91%). "La necesidad de compartir gastos es una constante, y el mercado de habitaciones compartidas se ha adaptado para ofrecer soluciones que, si bien no son la aspiración de todos, sí son la opción más viable para muchos en la actualidad", concluye Font.