La despoblación es la enfermedad colectiva del siglo XXI, y el Gobierno debe ponerle cura porque se está jugando mucho. En concreto, el 10% del Producto Interior Bruto, o lo que es lo mismo, 120.000 millones de euros. Eso es lo que contribuye la «España vaciada» a la economía nacional según los cálculos del investigador principal de la «think thank» Civismo, Javier Santacruz. Así que con una nueva recesión acechando, más vale que la Administración se ponga las pilas cuanto antes para salvar una décima parte de nuestras cuentas.

La repoblación pasa por la juventud, porque son quienes van a formar las familias del futuro y quienes echarán raíces. Para atraer a los jóvenes a las zonas rurales y retener a los que ya viven en ellas «la Formación Profesional Dual se ha revelado como una herramienta muy eficaz en otros países y en España también lo sería», afirma el director de El Hueco, Joaquín Alcalde.

FP DUAL

Según él, en los pueblos están acostumbrado a oír a los padres decirle a los hijos que se vayan a estudiar fuera, a la ciudad, donde la educación es de más calidad. Por este motivo, ofrecer a los jóvenes una FP Dual con garantías es clave para que esa situación se revierta, además de ofrecerles apoyos al emprendimiento una vez finalicen sus estudios.

No sólo se piensa que la educación es mejor en las urbes. Hay que añadir otros servicios como el transporte, la sanidad, la seguridad o incluso las instalaciones deportivas. De ese modo, la inversión en servicios e infraestructuras públicas ha de ser uno de los pilares en los que se base la estrategia de repoblación. El objetivo es acabar con la desigualdad de derechos sociales que existe entre las ciudades y las zonas rurales.

No obstante, para Alcalde la apuesta por los servicios es necesaria aunque no suficiente. Para él, «lógicamente se requiere de centros de salud, carreteras o escuelas, pero todo esto no genera desarrollo por sí mismo. Ejemplos clarísimos son el Burgo de Osma (Soria) o Aguilar de Campoo (Palencia), municipios de unos 5.000 habitantes que siguen perdiendo población a pesar de que son buenos pueblos con todos los servicios cubiertos».

Cotizaciones

Las medidas deben ir orientadas directamente al fomento de la actividad laboral. Es decir, a la reducción de los impuestos pofesionales. El creador del concepto de la «think thank» (Re)pueblo, Luis de Cristóbal, admite que «se tiene que bonificar la cuota a los autónomos y rebajar la cotización social a las empresas que se muevan a entornos rurales».

En la batalla electoral que estamos inmersos los partidos son concientes de la impotancia del voto de la «España vaciada» y han realizado propuestas para acabar con la despoblación. Ciudadanos ha concretado que rebajará un 60% el IRPF en las zonas rurales, y el Partido Popular también ha prometido mejorar la fiscalidad de dichas áreas si lidera el próximo Ejecutivo.

Otra iniciativa que se lleva hablando desde hace tiempo es la reorganización municipal a través de una unión de los ayuntamientos. En Gredos han practicado ese cambio de mentalidad. De Cristóbal explica que la zona está compuesta por 18 pueblos y «las corporaciones municipales han dejado de pensar en sí mismas para hacerlo en conjunto. Así es más fácil conseguir ayudas para todos y ponerse en contacto con los agentes a los que les puede interesar invertir allí».

De hecho, en Gredos, han llegado a la conclusión de que existe la posibilidad de atraer inversión extranjera, como en el caso de los latinoamericanos con cierto poder adquisitivo que se irían a vivir a la zona si se les diese un permiso de trabajo. De esta manera, hay que diversificar la inversión extranjera, pues a día de hoy se concentra casi toda en la Comunidad de Madrid. En 2018 acumuló el 85,3% del total.