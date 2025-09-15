La plata también reluce: se revaloriza un 40% en lo que va año

Aunque la atención de los inversores suele centrarse en el oro, la plata se está convirtiendo en la gran protagonista silenciosa de los mercados de metales preciosos. En 2025, la onza de plata se ha revalorizado un 40%, rozando los 42 dólares, superando incluso la subida del oro. Este repunte responde a un cóctel de factores estructurales, industriales y de oferta que colocan a la plata en el foco de inversores institucionales y particulares. La primera mitad de 2025 registró una subida del 33%, impulsada principalmente por una demanda industrial creciente. La plata es un componente esencial en sectores estratégicos como los paneles solares, la inteligencia artificial y la defensa, donde su conductividad y propiedades físicas la hacen insustituible. Al mismo tiempo, la oferta global ha disminuido, generando un desequilibrio que presiona los precios al alza. Este fenómeno se refleja también en el ratio oro-plata, actualmente cercano a 92:1, muy por encima del promedio histórico de 40:1 a 65:1, lo que sugiere que la plata todavía podría estar infravalorada.

La historia de la plata explica parte de su atractivo actual. Durante milenios, fue la base de las transacciones cotidianas. En Mesopotamia, alrededor del 3100 a.C., se estandarizó el shekel de plata como unidad de cuenta. Hasta mediados del siglo XIX, la relación valor/uso entre plata y oro se mantenía en torno a 15½ onzas de plata por onza de oro, y la plata dominaba el comercio local mientras el oro se reservaba para transacciones mayores o internacionales. Esta relación se institucionalizó posteriormente en países como Estados Unidos, con la Coinage Act de 1792, y Francia, con ratios similares. Así, mientras el oro se consolidó como refugio de valor en momentos de crisis, la plata mantuvo su rol dual: activo de inversión y recurso industrial.

Actualmente, la plata combina ambas funciones. Su reciente revalorización refleja tanto la presión de la demanda industrial como su potencial como activo refugio ante la volatilidad económica. A diferencia del oro, su menor precio unitario y la escasez relativa hacen que su potencial de subida sea significativo, especialmente si se mantiene la tendencia de industrialización tecnológica y energías renovables. Así, los expertos hablan de un recorrido que se extenderá hasta los 50 dólares, por lo que aún tiene un margen de revalorización de, por lo menos, el 20%. Un pronóstico que se fundamenta en en la creciente demanda industrial y en la expectativa de que la oferta de plata no podrá satisfacer completamente esa demanda.

El caso de Fresnillo

Prueba de este interés que los metales preciosos están despertando en la actualidad es Fresnillo, uno de los grandes productores de oro y plata del mundo. La acciones de la compañía británica, pero cuyas actividades mineras están centradas en México, acumulan una subida del 250% en lo que va de año tras dispararse un 20% solo en este mes. De esta forma, se sitúa como la segunda compañía que más sube de todo el Stoxx 600.

Además de Fresnillo, otras empresas dedicadas a la extracción de oro y plata han experimentado un notable crecimiento en bolsa. Pan American Silver Corp, una de las mayores productoras de plata del mundo con operaciones en América Latina, ha visto un aumento significativo en su valor bursátil, al igual que First Majestic Silver Corp.

Parece claro que la plata ha dejado de ser la hermana menor del oro para convertirse en un activo global muy rentable.