Plaza Mahou celebra su primer aniversario superando los 800.000 visitantes y el medio millón de cañas servidas

Plaza Mahou, el espacio de Mahou San Miguel ubicado en el estadio Santiago Bernabéu, cumple su primer año de vida consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro y socialización en la capital madrileña. En sus primeros doce meses, más de 800.000 personas han visitado este local y, para celebrarlo, la compañía ha preparado actividades especiales que tendrán lugar del 3 al 6 de noviembre.

Desde su inauguración, Plaza Mahou se ha convertido en un referente por su propuesta diferencial: es el primer y único espacio en España donde se elabora cerveza dentro de un estadio deportivo. Su fábrica, visible para el público, produce al año 30.000 litros de la variedad Mahou Cinco Estrellas Sin Filtrar.

Durante este primer año, se han servido más de 560.000 cañas, muchas de ellas elaboradas en el propio espacio. Una cifra que no solo refleja el éxito del proyecto, sino que también pone en valor a la caña como uno de los grandes iconos de la cultura madrileña.

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica que combina el sabor castizo con toques de innovación y vanguardia. Las patatas bravas se han convertido en el plato estrella, con más de 21.000 raciones servidas. Como novedad, se ha incorporado a la carta la Beer Burger, elaborada con bagazo –un subproducto resultante de la elaboración de cerveza–, que apuesta por una cocina más responsable, basada en el aprovechamiento de recursos sin renunciar al sabor.

Además, Plaza Mahou ha acogido durante este primer año cuarenta y cinco experiencias musicales abiertas al público, entre las que destacan conciertos acústicos de Siloé, Ultraligera o Repion, lo que contribuye a consolidar el espacio como un referente de ocio en la capital.

Una semana para celebrar la cultura cervecera

Para conmemorar su primer aniversario, Plaza Mahou propone una serie de actividades que reivindican su papel como nuevo espacio dentro del ocio y la cultura madrileña. Más que una celebración, se trata de una invitación a socializar, compartir momentos y disfrutar del espíritu de la ciudad a través de experiencias únicas que combinan arte, gastronomía y música.

La programación especial arrancará el lunes 3 de noviembre con la instalación de un fotomatón en el espacio, donde los asistentes podrán llevarse un recuerdo personalizado en forma de carretes de fotos con el mensaje “Un año siendo la plaza de Madrid”. El martes no se celebrarán actividades porque hay partido de Champions, pero el miércoles se reanudan con un ilustrador madrileño que retratará en directo a los visitantes, convirtiendo cada visita en una experiencia única. El jueves, la música tomará el protagonismo con una sesión de afterwork a cargo de DJs vinculados a Vibra Mahou, que ofrecerán una propuesta diversa y llena de energía. El viernes, la gastronomía será la protagonista con un taller de gildas impartido por un creador de contenido, acompañado de música en directo. Y el sábado, la celebración culminará con un concierto que pondrá el broche final a una semana pensada para disfrutar, compartir y brindar.

Un espacio que refuerza el vínculo entre Mahou y Madrid

Plaza Mahou nació como un homenaje a los más de 135 años de historia de Mahou San Miguel en la ciudad que vio nacer a su icónica marca Mahou. Su ubicación en el renovado estadio Santiago Bernabéu, uno de los lugares más visitados y fotografiados de Madrid, refuerza el vínculo de la compañía con la capital y su compromiso por generar experiencias únicas en lugares emblemáticos.

Este espacio ha permitido a Mahou San Miguel avanzar en su estrategia de diversificación, posicionándose como referente en el ámbito del ocio y la gastronomía.

Con su primer aniversario, Plaza Mahou reafirma su propósito: seguir creando momentos compartidos en un entorno único.