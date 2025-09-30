La pobreza cae con fuerza en Argentina

El INDEC publicó la tasa de pobreza e indigencia del primer semestre de 2025 y los resultados son difíciles de ignorar. La pobreza bajó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 31,6% entre enero y junio de 2025: una caída de 6,5 puntos y el nivel más bajo desde el segundo semestre de 2018. Es, además, inferior a cualquier registro de la anterior legislatura peronista (41,7% en el último semestre de 2023). Si se compara con el pico del primer semestre de 2024 (52,9%), la reducción supera los 20 puntos. La indigencia también retrocede: del 8,2% al 6,9% en el último semestre y del 11,9% al 6,9% frente al cierre de 2023. Incluso la pobreza infantil mejora con claridad: 45,4% hoy frente al 58,4% previo a la asunción de Javier Milei.

¿Qué explica este giro? Como destaca el economista Leo Tornaroli, hay cuatro motores principales. Primero, el crecimiento de la actividad: en el primer semestre de 2025 el nivel de producción fue 3,5% superior al del semestre previo. Más actividad implica más ingresos agregados y, ceteris paribus, menor pobreza. Segundo, menor desigualdad: los ingresos de los estratos bajos han avanzado más que el promedio, lo que reduce la brecha y, simultáneamente, saca hogares por encima de la línea de pobreza. Tercero, un abaratamiento relativo de la canasta básica total: subió 12,2% en el semestre, por debajo de la inflación (17%), de modo que, a igualdad de ingresos, su costo relativo cayó y el poder adquisitivo de los más pobres mejoró. Cuarto, un factor metodológico: la mejora en la captación de ingresos por parte del INDEC desde finales de 2023 restaría alrededor de 1,7 puntos a la caída “homogénea”. No invalida la tendencia; simplemente la acota.

Los críticos alegan dos problemas: una canasta de referencia desfasada y la subdeclaración histórica de ingresos. La consultora Equilibra y la Universidad de La Pampa recalcularon la pobreza corrigiendo ambos sesgos. Para octubre 2024–marzo 2025 estiman 43,3% frente al 34,7% oficial. Sí, su nivel es más alto; pero la tendencia también es descendente y, con esa metodología, el segundo semestre de 2023 rondaba el 45%. Aplicar su brecha aproximada (8,5 puntos) al 31,6% del INDEC sugiere una pobreza “ajustada” en torno al 40%: aún así, mínimos comparables a 2018–2019 y por debajo de toda la etapa peronista reciente.

Podemos debatir métodos; lo que cuesta negar es el hecho tozudo: sea con la metodología oficial o con correcciones exigentes, la pobreza está cayendo en Argentina. Y eso debería ser una buena noticia.