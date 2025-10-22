Si pones la lavadora a esta hora, estás perdiendo dinero: precio de la luz hoy, miércoles 22 de octubre, por horas

El precio de la luz para este martes, 22 de octubre, dibuja un escenario de grandes contrastes que requerirá una atención constante del consumidor si se quiere optimizar el gasto energético. El coste medio de la electricidad se situará en 0,1369 euros por kilovatio hora (€/kWh), pero esta cifra oculta una volatilidad extrema a lo largo de la jornada, abriendo una ventana clara al ahorro para quienes puedan planificar sus tareas domésticas con antelación.

En este sentido, el tramo más desfavorable para el bolsillo llegará con la caída de la tarde. Entre las 20:00 y las 21:00 horas, el coste de la electricidad se disparará hasta alcanzar su pico máximo de 0,22288 euros por kilovatio hora. Esta franja horaria se consolida como el momento menos recomendable para consumir, obligando a evitar el uso de aparatos como el horno, la lavadora o la secadora para no llevarse un susto en la factura.

Por el contrario, la oportunidad para aligerar la carga económica se concentrará justo después del almuerzo, tal y como revelan los datos de TarifaLuzHora. El precio tocará su mínimo absoluto entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el kilovatio hora descenderá hasta los 0,09633 euros. Esta es, sin duda, la gran oportunidad para el ahorro, con un periodo de bajo coste que se extiende hasta las cinco de la tarde.

Claves para planificar el consumo y reducir la factura

De hecho, la brecha entre consumir electricidad en el momento más caro y el más económico del día es abrumadora. La diferencia de precio entre la hora punta y la hora valle supera el 130 %, lo que demuestra que una estrategia doméstica bien definida puede suponer una diferencia notable a final de mes. La clave no reside tanto en reducir el consumo total, sino en desplazarlo inteligentemente hacia las horas más económicas.

Asimismo, la recomendación principal pasa por concentrar el funcionamiento de los aparatos de mayor potencia en las primeras horas de la tarde. Tareas como poner la lavadora, el lavavajillas o utilizar el horno deberían programarse en la franja que va desde las 14:00 hasta las 17:00 horas. Saber gestionar el uso de electrodomésticos se convierte así en la herramienta más eficaz para el ahorro en el hogar. De hecho, saber con precisión a qué hora es mejor poner la lavadora se ha convertido en un conocimiento clave para maximizar la reducción de costes.

Por tanto, la planificación se erige como el factor fundamental para hacer frente a la inestabilidad del mercado eléctrico. Reducir la actividad al mínimo indispensable durante el pico de las ocho de la tarde y aprovechar las horas de menor coste no solo es una decisión inteligente, sino una necesidad para muchas familias que buscan tener un control real sobre sus gastos y evitar las sorpresas desagradables que trae consigo la volatilidad de los precios.