El precio de la bombona de butano baja un 5% desde mañana

El precio máximo de la bombona de butano bajará un 5% a partir de mañana martes y se situará en 16,27 euros, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recorte se debe al descenso del 1,6 % en las cotizaciones de las materias primas y a la apreciación del 2,3% del euro frente al dólar, que ha compensado el incremento de los fletes (14,9 %).

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilos, es decir, la tradicional bombona de butano, no está liberalizado y su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, y el exceso o defecto de precio se acumula para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, cada año se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso: desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.