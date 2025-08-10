Precio de la luz hoy, domingo 10 de agosto, por horas: ocho franjas en las que el MWh está por los suelos

Por cuarto día consecutivo, la luz baja. Al menos en el mercado mayorista. Los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) no dan lugar a dudas. Este domingo 10 de agosto el precio medio de la luz será de 55,45 euros por megavatio hora (MWh).

Es un descenso del 10,6% con respecto al precio del sábado, que fue de 62,03 euros. Además, este domingo podrás disfrutar de varias franjas en las que la luz saldrá barata, por lo que si has acumulado colada hoy será un buen día para poner la lavadora. Del secado ya se encarga el sol que sigue golpeando con la fiereza de la ola de calor.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 10 de agosto?

Conocer los picos y valles del mercado mayorista de la luz es crucial para ahorrar al término del período de facturación. Con este truco verás cómo la factura de la luz te deja de dar sustos. En este domingo 10 de agosto evita, como es habitual, las últimas horas del día. Entre las 22:00 y las 23:00 horas se registra el precio más caro del megavatio hora: 136,87 euros.

En cambio, buena parte de la mañana y de la tarde será un gran descanso. En el mercado mayorista se han registrado incluso precios negativos. A partir de las 09:00 horas el MWh queda a 0 euros, y alcanza incluso -1,00 euros/MWh entre las 12:00 y las 13:00 horas. No será hasta las 18:00 horas cuando los precios volverán a subir.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 10 de agosto