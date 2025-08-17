Precio de la luz hoy, domingo 17 de agosto, por horas: un día estupendo para hacer la colada

Nuevo descenso del precio de la luz para este domingo 17 de agosto. Los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) registra las oscilaciones horarias con los precios finales del mercado mayorista en función de la subasta eléctrica. Aunque no es el precio final de la factura, ayuda mucho a entender en qué momento es recomendable encender tus electrodomésticos de alto consumo para poder optimizar tu ahorro en la factura de la luz.

Así las cosas, el precio medio del megavatio hora (MWh) este domingo 17 de agosto será de 68,70 euros, algo menos que el registrado este sábado 16, que alcanzó los 74,10 €/MWh.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 17 de agosto?

Como suele siendo habitual, el tramo más caro de la luz se da cuando el sol ya se ha puesto. En el caso de este domingo 17 de agosto, la luz será más cara entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando el megavatio hora se pagará a 131,25 euros.

Si necesitas hacer un uso intensivo de la energía, lo aconsejable es que enfríes tu hogar, enciendas el horno o pongas la lavadora en el lapso horario en el que la luz se subastó más barata en el mercado eléctrico mayorista. Este domingo tendrás oportunidad para ello entre las 11:00 y las 16:00 horas, será en ese momento cuando el MWh esté en 0,65 euros.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 17 de agosto

00:00 a 01:00: 118,58 euros/MWh

01:00 a 02:00: 113,12 euros/MWh

02:00 a 03:00: 106,27 euros/MWh

03:00 a 04:00: 104,59 euros/MWh

04:00 a 05:00: 104,66 euros/MWh

05:00 a 06:00: 105,01 euros/MWh

06:00 a 07:00: 104,34 euros/MWh

07:00 a 08:00: 96,99 euros/MWh

08:00 a 09:00: 101,12 euros/MWh

09:00 a 10:00: 27,2 euros/MWh

10:00 a 11:00: 9,7 euros/MWh

11:00 a 12:00: 0,65 euros/MWh

12:00 a 13:00: 0,65 euros/MWh

13:00 a 14:00: 0,65 euros/MWh

14:00 a 15:00: 0,65 euros/MWh

15:00 a 16:00: 0,65 euros/MWh

16:00 a 17:00: 5,13 euros/MWh

17:00 a 18:00: 16,72 euros/MWh

18:00 a 19:00: 51,45 euros/MWh

19:00 a 20:00: 94,03 euros/MWh

20:00 a 21:00: 113,12 euros/MWh

21:00 a 22:00: 124,65 euros/MWh

22:00 a 23:00: 131,25 euros/MWh

23:00 a 24:00: 117,67 euros/MWh