Precio de la luz hoy, domingo 17 de agosto, por horas: un día estupendo para hacer la colada
La clave para ahorrar en la factura de la luz es conocer las oscilaciones de precio en el mercado mayorista
Nuevo descenso del precio de la luz para este domingo 17 de agosto. Los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) registra las oscilaciones horarias con los precios finales del mercado mayorista en función de la subasta eléctrica. Aunque no es el precio final de la factura, ayuda mucho a entender en qué momento es recomendable encender tus electrodomésticos de alto consumo para poder optimizar tu ahorro en la factura de la luz.
Así las cosas, el precio medio del megavatio hora (MWh) este domingo 17 de agosto será de 68,70 euros, algo menos que el registrado este sábado 16, que alcanzó los 74,10 €/MWh.
¿A qué hora será más barata la luz este domingo 17 de agosto?
Como suele siendo habitual, el tramo más caro de la luz se da cuando el sol ya se ha puesto. En el caso de este domingo 17 de agosto, la luz será más cara entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando el megavatio hora se pagará a 131,25 euros.
Si necesitas hacer un uso intensivo de la energía, lo aconsejable es que enfríes tu hogar, enciendas el horno o pongas la lavadora en el lapso horario en el que la luz se subastó más barata en el mercado eléctrico mayorista. Este domingo tendrás oportunidad para ello entre las 11:00 y las 16:00 horas, será en ese momento cuando el MWh esté en 0,65 euros.
Precio de la luz por horas hoy, domingo 17 de agosto
00:00 a 01:00: 118,58 euros/MWh
01:00 a 02:00: 113,12 euros/MWh
02:00 a 03:00: 106,27 euros/MWh
03:00 a 04:00: 104,59 euros/MWh
04:00 a 05:00: 104,66 euros/MWh
05:00 a 06:00: 105,01 euros/MWh
06:00 a 07:00: 104,34 euros/MWh
07:00 a 08:00: 96,99 euros/MWh
08:00 a 09:00: 101,12 euros/MWh
09:00 a 10:00: 27,2 euros/MWh
10:00 a 11:00: 9,7 euros/MWh
11:00 a 12:00: 0,65 euros/MWh
12:00 a 13:00: 0,65 euros/MWh
13:00 a 14:00: 0,65 euros/MWh
14:00 a 15:00: 0,65 euros/MWh
15:00 a 16:00: 0,65 euros/MWh
16:00 a 17:00: 5,13 euros/MWh
17:00 a 18:00: 16,72 euros/MWh
18:00 a 19:00: 51,45 euros/MWh
19:00 a 20:00: 94,03 euros/MWh
20:00 a 21:00: 113,12 euros/MWh
21:00 a 22:00: 124,65 euros/MWh
22:00 a 23:00: 131,25 euros/MWh
23:00 a 24:00: 117,67 euros/MWh
