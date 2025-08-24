Precio de la luz hoy, domingo 24 de agosto, por horas: día caro, atento a las mejores horas

El precio de la luz para este domingo 24 de agosto se encarece bastante: el precio medio fijado en el mercado mayorista alcanza los 109,33 euros por megavatio hora. Esto implica que los consumidores con tarifa regulada tendrán que prestar especial atención a los tramos horarios en los que los valles de la subasta eléctrica sean los más pronunciados.

El precio medio prácticamente duplica al que se registró este sábado y este viernes, según refleja el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Son los precios mayoristas, los de la subasta eléctrica, y no los finales, aunque es un buen punto de partida para intuir cómo será el día en términos de consumo energético y ahorro: sobre estos precios se aplican después peajes y otros tributos.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 24 de agosto?

Teniendo todo esto en cuenta, hoy el tramo horario en el que el megavatio hora (MWh) se pagará más caro es el que transcurre entre las 20:00 y las 21:00, cuando la luz estará cotizando a unos 163,24 euros. Es habitual que el precio de la luz sea más caro en las últimas horas de la tarde.

El precio más bajo del domingo 24 de agosto, por el contrario, se dará entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana. El mejor momento del día llega tempranero, así que tal vez deberías valorar arrancar la jornada pronto si tienes colada acumulada o algún lavavajillas que poner: será en este momento cuando el precio de la luz esté en unos 36,8 euros por megavatio hora.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 24 de agosto