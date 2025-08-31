Precio de la luz hoy, domingo 31 de agosto, por horas: agosto se despide con un nuevo descenso

Agosto se despide con un nuevo descenso en el precio medio de la luz. Este domingo 31 de agosto el precio medio del megavatio hora (MWh) será de 37,3 euros, un nuevo descenso después de que este sábado el precio medio del MWh fuese de 52,6 euros, según los datos del pool eléctrico reflejados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 31 de agosto?

El momento más caro del domingo fue la pasada medianoche, con el MWh por encima de los 80 euros, pero muy atentos a las 08:00 horas de la mañana de hoy, cuando el megavatio hora estará cotizado en los 75,4 euros. También al final de la tarde, como es habitual, se vuelven a encarecer los precios: hasta los 73,88 euros entre las 22:00 y las 23:00 horas.

Por el contrario habrá margen esta tarde para encender los electrodomésticos, ya que el megavatio hora estará en cero o incluso en negativo desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. Aprovecha el período entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando la subasta eléctrica dejó el megavatio hora en 95 céntimos negativos.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 31 de agosto