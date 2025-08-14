Precio de la luz hoy, jueves 14 de agosto, por horas: ¿podrás encender el horno hoy?

Los consumidores podrán respirar con cierto alivio al comprobar que este jueves 14 de agosto el precio medio registrado hoy en el mercado mayorista de la electricidad es ligeramente inferior al visto el día anterior. El megavatio hora se paga de media a 96,7 euros por megavatio hora (MWh) este jueves 14 de agosto, lo que supone una caída del 4,4% con respecto al precio medio del mercado mayorista visto el miércoles 13, que fue de 101,2 euros/MWh.

Aunque no reflejan ni mucho menos el precio final al que los usuarios hacen frente en la factura eléctrica mes a mes, el mercado mayorista es crucial, en tanto que los precios a los que se ha subastado la electricidad son la base a la que se le aplican después otros conceptos como peajes por parte de las comercializadoras eléctricas.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 14 de agosto?

Los hogares tendrán que evitar concentrar el consumo en una hora muy concreta de este jueves 14 de agosto: entre las 21:00 y las 22:00 horas el mercado eléctrico subastó la luz a mayores precios. En este tramo horario el precio alcanza los 149,02 euros/MWh, con lo que es aconsejable que si vas a encender el horno para preparar la cena te anticipes un poco.

Lo mejor será optar por las franjas horarias más baratas, que como viene siendo habitual serán las horas centrales del día. Si en tu municipio se está pasando un calor asfixiante será recomendable encender el aire acondicionado entre las 10:00 y las 19:00 horas, porque será en ese momento cuando el megavatio hora baje de los 100 euros.

El tramo más barato en concreto será de 13:00 a 14:00 horas, ideal para preparar la comida: la luz el 14 de agosto costará en ese momento 40,91 euros/MWh.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 14 de agosto