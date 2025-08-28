Precio de la luz hoy, jueves 28 de agosto, por horas: hoy el precio da un respiro a los hogares

Gran respiro en el precio del megavatio hora medio para hoy: el precio medio de la luz para este jueves 28 de agosto será de 53,84 euros por megavatio hora. Es a lo que apuntan los datos que ofrece desde hace horas el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), que ofrece el precio por tramos horarios.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 28 de agosto?

Seguramente para el momento en el que estés leyendo estas líneas tendrás la suerte de haber superado el tramo horario en el que más cara estuvo la luz: fue la pasada medianoche, cuando el megavatio hora (MWh) se subastó a 97,15 euros. Sin embargo, atento, porque como suele ser habitual las últimas horas del día suelen encarecer el precio mayorista. Evita hacer mucho consumo entre las 21:00 y las 22:00 horas de este jueves 28 de agosto, ya que en ese momento el megavatio hora se paga a 97,08 euros.

Por el contrario, hay un amplio espectro horario para encender sin mucha preocupación tus electrodomésticos y satisfacer tus necesidades. Entre las 11_00 y las 19:00 el precio del MWh estará por debajo de los 10 euros, tocando el mínimo de 0,01 euros por MWh entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 28 de agosto