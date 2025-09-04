Ahorro
Precio de la luz hoy, jueves 4 de septiembre, por horas: aprovecha esta tarde para encender tus aparatos
Una buena estrategia para ahorrar en la factura de la luz es atender al mercado mayorista de la electricidad
El precio de la luz se mantiene estable con respecto a los días previos, ya que en el mercado mayorista el megavatio hora (MWh) presenta un precio medio de 55,65 euros, un 1% más que el miércoles. De este modo, este jueves 4 de septiembre será un buen día para arañar unos cuantos céntimos a la factura eléctrica.
Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.
En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.
¿A qué hora será más barata la luz este jueves 4 de agosto?
Como es habitual, entre las últimas horas del día el precio de la luz será más caro. Entre las 21:00 y las 22:00 horas evita encender los aparatos de alto consumo, ya que es en ese momento cuando el megavatio hora estará cotizando a los 112,99 euros.
Por el contrario, habrá margen para hacerlo en el resto del día. Entre las 11:00 y las 17:00 horas el MWh estará por debajo de los siete euros, con el mínimo llegando entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando el megavatio hora en el mercado mayorista se ha quedado fijado en poco más de un euro y medio: 1,55 euros.
Precio de la luz por horas hoy, jueves 4 de agosto
- De 00:00 a 01:00: 91,24 €/MWh
- De 01:00 a 02:00: 85,00 €/MWh
- De 02:00 a 03:00: 79,91 €/MWh
- De 03:00 a 04:00: 72,27 €/MWh
- De 04:00 a 05:00: 70,00 €/MWh
- De 05:00 a 06:00: 70,70 €/MWh
- De 06:00 a 07:00: 81,02 €/MWh
- De 07:00 a 08:00: 103,55 €/MWh
- De 08:00 a 09:00: 93,53 €/MWh
- De 09:00 a 10:00: 50,00 €/MWh
- De 10:00 a 11:00: 18,07 €/MWh
- De 11:00 a 12:00: 5,79 €/MWh
- De 12:00 a 13:00: 3,20 €/MWh
- De 13:00 a 14:00: 1,72 €/MWh
- De 14:00 a 15:00: 1,60 €/MWh
- De 15:00 a 16:00: 1,55 €/MWh
- De 16:00 a 17:00: 3,70 €/MWh
- De 17:00 a 18:00: 7,01 €/MWh
- De 18:00 a 19:00: 28,19 €/MWh
- De 19:00 a 20:00: 66,04 €/MWh
- De 20:00 a 21:00: 102,50 €/MWh
- De 21:00 a 22:00: 112,99 €/MWh
- De 22:00 a 23:00: 100,45 €/MWh
- De 23:00 a 24:00: 85,50 €/MWh
