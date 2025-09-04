Precio de la luz hoy, jueves 4 de septiembre, por horas: aprovecha esta tarde para encender tus aparatos

El precio de la luz se mantiene estable con respecto a los días previos, ya que en el mercado mayorista el megavatio hora (MWh) presenta un precio medio de 55,65 euros, un 1% más que el miércoles. De este modo, este jueves 4 de septiembre será un buen día para arañar unos cuantos céntimos a la factura eléctrica.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 4 de agosto?

Como es habitual, entre las últimas horas del día el precio de la luz será más caro. Entre las 21:00 y las 22:00 horas evita encender los aparatos de alto consumo, ya que es en ese momento cuando el megavatio hora estará cotizando a los 112,99 euros.

Por el contrario, habrá margen para hacerlo en el resto del día. Entre las 11:00 y las 17:00 horas el MWh estará por debajo de los siete euros, con el mínimo llegando entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando el megavatio hora en el mercado mayorista se ha quedado fijado en poco más de un euro y medio: 1,55 euros.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 4 de agosto