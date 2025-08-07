Precio de la luz hoy, jueves 7 de agosto, por horas: el mejor momento para el aire acondicionado

La ola de calor sigue haciendo estragos en España y ahora se sabe que se prolongará mínimo hasta el martes que viene. Por si fuera poco, este jueves 7 de agosto será el día en el que poner la luz será más cara en lo que llevamos de mes, atendiendo a los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Es lo que se deduce de los precios que se pagaron en el mercado mayorista. El precio medio de la luz en el mercado mayorista para este jueves 7 de agosto es de 84,06 euros por megavatio hora (MWh). Por eso mismo es crucial saber en qué momento conviene encender electrodomésticos tan indispensables estos días como el aire acondicionado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 7 de agosto?

Para ello hay que detenerse y comprobar cuáles son los picos y los valles de lo que se pagará a lo largo de este jueves 7 de agosto por la luz.

El momento más caro del día será entre las 21:00 y las 23:00 horas, cuando se pagará más de 120 euros/MWh en el mercado mayorista, según los datos del OMIE. Será un día caro, por lo general: de 00:00 a 09:00 la luz estará por encima de los 100 euros/MWh, y volverá a subir a las 19:00 horas.

En cambio, media mañana, mediodía y las primeras horas de la tarde serán ideales para refrescar el hogar o poner esa lavadora que venías acumulando de esta semana. Así, dos grandes momentos para aprovechar y para marcar en tu agenda: de 11:00 a 13 :00 horas del mediodía, cuando el megavatio hora está en 26,39 euros, o de 15:0 a 16:00, cuando vuelve a marcar ese mínimo.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 7 de agosto