Precio de la luz hoy, miércoles 13 de agosto, por horas: a esta hora pagarás menos en tu factura

La publicación diaria del precio de la electricidad por horas es una herramienta clave para los hogares españoles. Permite a los consumidores adaptar sus hábitos y gestionar el gasto energético, buscando un alivio en la factura mensual. Para la jornada del miércoles 13 de agosto de 2025, el precio medio del kilovatio-hora se ha fijado en 0,1656 euros.

La constante variabilidad del coste por kilovatio-hora (kWh) exige una planificación detallada del consumo para optimizar el ahorro.

Esta fluctuación horaria del coste de la luz, con picos de mayor demanda y valles de menor precio, permite a las familias optimizar el uso de electrodomésticos de gran consumo y otras actividades energéticamente intensivas, como la climatización.

Las horas más y menos gravosas para el bolsillo

La hora más económica para el consumo eléctrico este 13 de agosto se registrará entre las 14:00 y las 15:00 horas, con un precio de 0,11019 euros por kilovatio-hora, según se recoge en Tarifaluzhora. Este es el mejor momento para encender electrodomésticos de gran consumo, aprovechando el coste más reducido de la jornada.

En el extremo opuesto, el coste más elevado de la electricidad se prevé entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando los 0,2802 euros por kilovatio-hora. Esta franja, coincidente con la vuelta a casa y la preparación de la cena, implica un incremento notable, por lo que se aconseja posponer el uso de aparatos de alto consumo.

Se identifica un tramo de tres horas de gran interés para el ahorro. Entre las 14:00 y las 17:00 horas, el precio se mantiene en una media de 0,12 euros por kilovatio-hora. Esta ventana de tiempo es importante para quienes busquen distribuir el uso de sus electrodomésticos durante el periodo diurno más ventajoso, complementando la hora puntual más económica.

A primera hora de la mañana, entre las 08:00 y las 09:00 horas, el precio se sitúa en 0,1687 euros por kilovatio-hora. Aunque no es una franja de mínimos, su precio ligeramente inferior a la media del día puede ser considerado por consumidores que necesiten realizar tareas domésticas antes de los repuntes de coste.

Las horas de la madrugada, desde las 00:00 hasta las 06:00, también presentan tarifas de coste bajo, aunque sin llegar a los mínimos de la tarde. Por ejemplo, de 05:00 a 06:00, el coste es de 0,1272 euros por kilovatio-hora. Esta franja de madrugada ofrece una alternativa a los consumidores con horarios que les permitan aprovechar estos momentos.

En resumen, la gestión del consumo eléctrico según la tarifa horaria se revela como una estrategia de envergadura para las economías domésticas. Consultar diariamente las previsiones de precios permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y adaptar sus rutinas para optimizar el gasto en electricidad, buscando la mayor eficiencia posible.