Precio de la luz hoy, sábado 13 de septiembre, por horas: un buen día por si tienes lavadoras pendientes

El precio medio de la luz en España para este sábado 13 de septiembre de 2025, es de 60,84 euros por megavatio hora (MWh). Representa un ligero descenso con respecto al precio medio mayorista que dejó el pool eléctrico el día anterior.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 13 de septiembre?

El momento más caro del día, a evitar, será al caer el sol, como es habitual. Entre las 21:00 y las 22:00 horas el megavatio hora estará cotizado en unos 106,1 euros, con lo que si puedes evitar encender el horno u otros electrodomésticos de alto consumo en ese momento será beneficioso para tu factura.

En contraposición, habrá otro amplio margen de lapsos horarios para poder consumir electricidad, ya que en varios puntos del día el precio mayorista es incluso negativo. El momento más barato es entre las 13:00 y las 15:00 horas, con el megavatio hora a un precio de un céntimo negativo, si bien entre las 11:00 y las 18:00 horas su cotización estará por debajo de los 10 euros.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 13 de septiembre