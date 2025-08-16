Precio de la luz hoy, sábado 16 de agosto, por horas: a qué momento podrás ahorrar

Este sábado 16 de agosto el precio medio de la luz será de 74,10 euros por megavatio hora (€/MWh). Al menos eso es lo que arrojan los datos diarios del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Esta cifra refleja un ligero ascenso con respecto a lo visto este viernes 15 de agosto, cuando el precio medio de la luz no superó los 69,27 €/MWh. Sin embargo, comprobando a qué hora es más barato el precio del megavatio en la subasta del mercado eléctrico podrás arañar unos céntimos que al final del período de facturación se harán notar.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 16 de agosto?

El momento más caro del día, como suele ser habitual, será casi al anochecer. El lorenzo se pone y el precio del megavatio hora se calienta. Entre las 21:00 y las 22:00 horas alcanzará un precio de 144 €/MWh, con lo que si tienes que poner horno, lavadora, lavavajillas... Será mejor que lo dejes para otro momento si quieres ahorrar.

En cambio, el mejor momento para encender tus electrodomésticos será en la franja de las 12:00 a las 14:00 horas, cuando el MWh estará a 0,65 euros. Solo se encarecerá un céntimo, hasta los 0,66 €/MWh, en la franja inmediatamente posterior, la de 14:00 a 15:00 horas.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 16 de agosto