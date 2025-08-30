Precio de la luz hoy, sábado 30 de agosto, por horas: aprovecha esta tarde para encender tus aparatos

Ligero repunte en el precio de la luz para este sábado 30 de agosto. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la luz para este sábado 30 de agosto será de 52,61 euros por megavatio hora (MWh), un poco más que lo visto este viernes 29, cuando el precio medio fue de 45,75 euros por MWh.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 30 de agosto?

Como es habitual, entre las últimas horas del día el precio de la luz será más caro. Entre las 21:00 y las 22:00 horas evita encender los aparatos de alto consumo, ya que es en ese momento cuando el megavatio hora estará cotizando a los 107,12 euros.

Por el contrario, habrá margen para hacerlo en el resto del día. Entre las 10:00 y las 19:00 horas el MWh estará por debajo de los 10 euros, tocándose los mínimos entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando el MWh estará a 0 euros, y entre las 13:00 y las 15:00 horas todavía más lejos, cotizando a -0,01 euros.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 30 de agosto