Precio de la luz hoy, sábado 6 de septiembre, por horas: aprovecha esta tarde para encender tus aparatos
Una buena estrategia para ahorrar en la factura de la luz es atender al mercado mayorista de la electricidad
El megavatio hora se desploma casi a la mitad con respecto al viernes, con lo que el precio de la luz del sábado 6 de septiembre será mucho más barato que el de los últimos días. Así lo reflejan los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), que indican un precio medio del megavatio hora (MWh) de 26,54 euros.
Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.
En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.
¿A qué hora será más barata la luz este sábado 6 de septiembre?
La drástica caída del precio medio del megavatio hora se debe a que se verán amplias franjas horarias en los que el pool eléctrico dejó el coste en negativo. Eso sí, como viene siendo habitual, la noche seguirá registrando precios elevados. Se vio en la pasada madrugada, con precios de 74,64 euros hasta la una de la mañana; y se volverán a reproducir esta noche entre las 21:00 y las 22:00 horas, con picos de 58,54 euros por megavatio hora y de 55,44 euros el MWh entre las 22:00 y las 23:00 horas.
Las franjas más baratas, por otro lado, se darán entre las 12:00 y las 18:00 horas, con niveles bajo el cero. El momento más barato del día será entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el MWh está cotizado en 99 céntimos negativos.
Precio de la luz por horas hoy, sábado 6 de septiembre
- De 00:00 a 01:00: 74,64 €/MWh
- De 01:00 a 02:00: 58,78 €/MWh
- De 02:00 a 03:00: 48,71 €/MWh
- De 03:00 a 04:00: 39,90 €/MWh
- De 04:00 a 05:00: 34,80 €/MWh
- De 05:00 a 06:00: 33,46 €/MWh
- De 06:00 a 07:00: 35,00 €/MWh
- De 07:00 a 08:00: 42,00 €/MWh
- De 08:00 a 09:00: 34,90 €/MWh
- De 09:00 a 10:00: 15,23 €/MWh
- De 10:00 a 11:00: 1,72 €/MWh
- De 11:00 a 12:00: 0 €/MWh
- De 12:00 a 13:00: -0,02 €/MWh
- De 13:00 a 14:00: -0,86 €/MWh
- De 14:00 a 15:00: -0,99 €/MWh
- De 15:00 a 16:00: -0,16 €/MWh
- De 16:00 a 17:00: -0,02 €/MWh
- De 17:00 a 18:00: 0 €/MWh
- De 18:00 a 19:00: 0 €/MWh
- De 19:00 a 20:00: 24,37 €/MWh
- De 20:00 a 21:00: 42,00 €/MWh
- De 21:00 a 22:00: 58,54 €/MWh
- De 22:00 a 23:00: 55,44 €/MWh
- De 23:00 a 24:00: 39,50 €/MWh
