Precio de la luz hoy, sábado 9 de agosto, por horas: atento a las horas centrales del día
El precio de la luz vuelve a bajar de cara a este sábado 9 de agosto
El precio medio de la luz en el mercado mayorista vuelve a bajar para este sábado 9 de agosto: según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el megavatio hora costará unos 62,03 euros.
Es menos que los 74,09 euros que costó el MWh este viernes 8 de agosto, con lo que el precio de la luz mayorista vuelve a bajar tras varios días de descensos consecutivos.
¿A qué hora será más barata la luz este sábado 9 de agosto?
El momento más caro para consumir luz será de 07:00 a 08:00 horas, a primera hora de la mañana. En ese momento, el megavatio hora estará cotizado a un precio de 113,12 euros.
Sin embargo, la tarde será amable con los consumidores. De 10:00 a 17:00 los precios del megavatio hora estarán por debajo de un euro, alcanzando precios negativos de -0,01 euros/MWh entre las 12:00 y las 13:00 y entre las 15:00 y las 16:00 horas.
Precio de la luz por horas hoy, sábado 9 de agosto
De 00:00 a 01:00: 105,43 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 105,43 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 105,43 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 105,41 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 104,72 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 104,72 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 110,7 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 113,12 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 102,07 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 43,09 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 0,85 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 0 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: -0,01 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 0 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 0 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: -0,01 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 0 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 3,52 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 28,61 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 69,99 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 94 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 100,26 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 96,64 euros/MWh
De 23:00 a 00:00: 94,78 euros/MWh
