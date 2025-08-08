Precio de la luz hoy, sábado 9 de agosto, por horas: atento a las horas centrales del día

El precio medio de la luz en el mercado mayorista vuelve a bajar para este sábado 9 de agosto: según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el megavatio hora costará unos 62,03 euros.

Es menos que los 74,09 euros que costó el MWh este viernes 8 de agosto, con lo que el precio de la luz mayorista vuelve a bajar tras varios días de descensos consecutivos.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 9 de agosto?

El momento más caro para consumir luz será de 07:00 a 08:00 horas, a primera hora de la mañana. En ese momento, el megavatio hora estará cotizado a un precio de 113,12 euros.

Sin embargo, la tarde será amable con los consumidores. De 10:00 a 17:00 los precios del megavatio hora estarán por debajo de un euro, alcanzando precios negativos de -0,01 euros/MWh entre las 12:00 y las 13:00 y entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 9 de agosto

De 00:00 a 01:00: 105,43 euros/MWh

De 01:00 a 02:00: 105,43 euros/MWh

De 02:00 a 03:00: 105,43 euros/MWh

De 03:00 a 04:00: 105,41 euros/MWh

De 04:00 a 05:00: 104,72 euros/MWh

De 05:00 a 06:00: 104,72 euros/MWh

De 06:00 a 07:00: 110,7 euros/MWh

De 07:00 a 08:00: 113,12 euros/MWh

De 08:00 a 09:00: 102,07 euros/MWh

De 09:00 a 10:00: 43,09 euros/MWh

De 10:00 a 11:00: 0,85 euros/MWh

De 11:00 a 12:00: 0 euros/MWh

De 12:00 a 13:00: -0,01 euros/MWh

De 13:00 a 14:00: 0 euros/MWh

De 14:00 a 15:00: 0 euros/MWh

De 15:00 a 16:00: -0,01 euros/MWh

De 16:00 a 17:00: 0 euros/MWh

De 17:00 a 18:00: 3,52 euros/MWh

De 18:00 a 19:00: 28,61 euros/MWh

De 19:00 a 20:00: 69,99 euros/MWh

De 20:00 a 21:00: 94 euros/MWh

De 21:00 a 22:00: 100,26 euros/MWh

De 22:00 a 23:00: 96,64 euros/MWh

De 23:00 a 00:00: 94,78 euros/MWh