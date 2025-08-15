Precio de la luz hoy, viernes 15 de agosto, por horas: las horas claves para ahorrar en la factura de la luz

La luz este viernes 15 de agosto dará un respiro a los españoles: en el mercado mayorista eléctrico, el megavatio hora (MWh) se paga a un precio medio de 69,27 euros, con lo que el descuento con respecto al jueves 14 es del 28,7%. El jueves el MWh se estuvo pagando a 96,7 euros.

De este modo, los españoles podrán ahorrar un poco más en la factura eléctrica si tienen en cuenta los valles que han dibujado las negociaciones del mercado mayorista, y que puedes comprobar consultando los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 15 de agosto?

Dos franjas horarias cruciales para este viernes 15 de agosto si quieres ahorrar luz. Cuidado con encender electrodomésticos de alto consumo entre las 21:00 y las 22:00 horas. Como viene siendo habitual desde hace días, es en este tramo horario cuanto más cotizado está el megavatio hora: costará 144,75 euros en ese momento.

En cambio, lo ideal será encender esa lavadora para hacer la colada de cara al puente o el horno si preparas una comida en casa en torno a las 13:00 y las 15:00 horas, cuando en el mercado mayorista se ha negociado la luz a 0 euros por MWh.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 15 de agosto