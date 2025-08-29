Precio de la luz hoy, viernes 29 de agosto, por horas: mucho margen esta tarde para consumir electricidad

Buenas noticias para los consumidores. El precio medio de la luz para este viernes 29 de agosto de 2025 sigue bajando. Según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la luz para este viernes será de 45,75 euros por megavatio hora (MWh). Ayer jueves el precio medio fue de 53,84 euros.ç

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 29 de agosto?

Como es habitual, el tramo horario más caro será a última hora del día. Entre las 21:00 y las 22:00 horas el megavatio hora se cotiza a 100,01 euros, por lo que si en este momento debes poner el lavavajillas, la lavadora o el horno, será mejor esperar un poco o anticiparte.

Y si tu opción es anticiparte, como este jueves, el viernes presenta un amplio espectro de tramos horarios en el que el pool eléctrico dejó el megavatio hora muy barato, entre las 10:00 y las 19:00 horas por debajo de los 10 euros. Además, entre las 14:00 y las 18:00 horas el MWh estará a cero euros.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 29 de agosto